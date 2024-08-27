Muğla\'da Eşini Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Akasya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aile içi sorunlar yaşayan Senem Kıvrık, kocası M.K. hakkında mahkemeye başvurarak evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Olay sabahında çift, sokakta buluştu ve aralarında tartışma çıktı. İddiaya göre M.K., aracında bulunan sert bir cisimle Senem Kıvrık'ın başına vurdu. Kavga sokakta devam ederken M.K., yanında getirdiği bıçakla eşini karnından bıçakladı. Olayı gören vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Senem Kıvrık'ı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kıvrık burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayet sonrası ormanlık alana kaçan M.K. ise emniyet güçlerinin yoğun çalışması sonucu yakalandı. M.K. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hayatını kaybeden Senem Kıvrık'ın, bir kırtasiyede kasiyer olarak, M.K.'nin ise ambulans şoförü olarak çalıştığı, kısa bir süre önce işinden ayrıldığı öğrenildi. - MUĞLA