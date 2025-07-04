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Muğla, Yangınlara Karşı Teyakkuzda

Muğla, Yangınlara Karşı Teyakkuzda
04.07.2025 17:29  Güncelleme: 17:32
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, ülke genelinde devam eden yangınlarla mücadele için tüm ekiplerini hazır duruma getirdi. Başkan Ahmet Aras, elektrik hatlarından kaynaklanan yangınların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Ülke genelinde yaşanan ve Muğla'da başlayan yangınlar nedeni ile Muğla Büyükşehir ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras tüm ekipleri teyakkuza geçirdi.

İzmir, Hatay, Antalya, Sakarya, Bursa, Mersin, Uşak gibi ülkenin farklı şehirlerinin ardından bugün Muğla'nın Milas ve Fethiye ilçelerinde çıkan yangınlarla etkin mücadele için Muğla Büyükşehir Belediyesi büro görevlileri dahil tüm izinleri iptal ederek teyakkuza geçti. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimleri ihtiyaç halinde çalışmalara katılacak şekilde İtfaiye, Afet İşleri, MUSKİ, Fen İşleri ve AKOM başta olmak üzere muhtemel yangınlara karşı hazır hale getirildi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ülke genelinde yaşanan ve özellikle İzmir'de birçok yerleşim alanını sekiz gündür tehdit eden yangınlara karşı daha güçlü mücadele edilmesi gerektiğini söyledi ve yetkililer tarafından elektrik hatlarından çıktığı söylenen yangınların önüne geçilmesi için özelleştirilen elektrik dağıtım şirketlerinin sıkı denetime tabi tutulması gerektiğini belirtti.

Başkan Aras; "Ne yazık ki geçen yıllarda Muğla'mızın yaşadığı büyük yangınlar bu yılda ülkemizin farklı şehirlerinde yaşanmaya, en değerli mirasımız olan doğayı karartmaya devam ediyor. Özellikle sekiz gündür İzmir'imizde yaşanan ormanları, köyleri, yerleşim alanlarını yok eden ve hala kontrol altına alınamayan yangın canımızı çok yakıyor. Yaşanan bu yangınlarla alakalı İzmir Valisi Sayın Dr. Süleyman Elban; "İnsan kaynaklı ya da sabotajdan kaynaklı yangınımız yok. Hem Ödemiş hem Çeşme hem Seferihisar hem de Foça'daki yangınımız, elektrik hatlarından kaynaklı olarak çıkmış durumda" açıklamasını yaptı. Elektrik hatlarından sorumlu olan şirketler gerekli yatırımları yapmalı, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için tedbirlerini bir an önce almalıdır. Her yıl farklı konumlarda yaşanan ve doğamızı yok eden bu yangınlar için tüm kurumlar üzerine düşeni yapmalı, yangınlar büyük bir afete dönüşmeden önlenebilmelidir. Büyükşehir Belediyesi olarak son birkaç yılda yangınlara karşı edindiğimiz tecrübe ile İtfaiye, AKOM, Afet İşleri olmak üzere tüm birimlerimizle teyakkuzdayız. Tüm izinleri kaldırarak hazırlıklarımızı tamamladık. Bölgemizde faaliyet gösteren tüm inşaat, hafriyat ve mermer firmaları ile iş makinası bulunduran diğer iş yerlerinin de muhtemel bir yangın riskine karşı ihtiyaç halinde gerekli desteği sunabilecek durumda olması gerekiyor. Ülkemiz genelinde yaşanan yangınlarda hayatını kaybeden orman personelimize ve vatandaşımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, yangınların bir an önce söndürülmesini ümit ediyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla, Yangınlara Karşı Teyakkuzda - Son Dakika

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