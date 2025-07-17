Muhtar 8 yıl boyunca köylüyü kandırdı, gerçek seçimi kaybedince ortaya çıktı - Son Dakika
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Muhtar 8 yıl boyunca köylüyü kandırdı, gerçek seçimi kaybedince ortaya çıktı

Muhtar 8 yıl boyunca köylüyü kandırdı, gerçek seçimi kaybedince ortaya çıktı
17.07.2025 15:47  Güncelleme: 15:44
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Adana'nın Feke ilçesinde dönemin muhtarının 'Burayı alıp köy konağı yapacağız' diyerek ihaleye girip aldığı yapıya Feke Belediyesi tadilat yapıp 'Feke Belediyesi Güzpınar Mahallesi Şehit Yusuf Özbek Köy Konağı ve Kültür Evi' talebesi astı. Ancak köy konağı olarak kullanılacağı belirtilen yapının aslında eski muhtar tarafından ihale ile şahsına aldığı öğrenildi.

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Güzpınar Mahallesi'nde köy konağı olarak kullanılan yapı, 2016 yılında Orman İşletmesi'nce ihaleye çıkartıldı. İddiaya göre, mahallenin muhtarı Hidayet Gedik, köy konağı yapılacağını söyleyerek köylülerin ihaleye girmesini engelledi ve köy konağını ihaleden aldı. Ancak aradan geçen yıllarda köy konağı yapılmadı ve yapı, muhtar tarafından şahsi olarak kullanıldı. Feke Belediyesi'nin yapının bir bölümünü kiralayarak tadilat yapıp kültür evi ve halı saha oluşturduğu alana ilişkin tartışmalar, yeni muhtar Aydın Güngör'ün göreve gelmesinin ardından gün yüzüne çıktı.

"SEÇİMDEN SONRA ÖĞRENDİK"

Güzpınar Mahallesi Muhtarı Aydın Güngör, binanın köylü adına alındığını ancak şahsi kullanımda olduğunu belirterek, "Biz bu binanın köy adına alındığını sanıyorduk. Orman İşletmesi'ne ait bir binaydı. Eski muhtar bu binayı ihale ile almış. Seçimden sonra kendi adına alındığını öğrendik. Şimdi hiçbirimiz binayı kullanamıyoruz. Belediye bu yapıyı restore etti, gençler için halı saha yaptı. İŞKUR'dan çalışan bile alındı. Ama şimdi tapu şahıs adına, kullanılmasına izin verilmiyor. Bu yapının yeniden köy halkına verilmesini istiyoruz" dedi.

Muhtar 8 yıl boyunca köylüyü kandırdı, gerçek seçimi kaybedince ortaya çıktı

"KÖY MALI DEDİ, İNANDIK"

O dönem eski muhtar Hidayet Gedik ile birlikte ihaleye katıldıklarını belirten Muammer Atay, "Feke'de kahvehanede oturuyorduk. İhale saatini öğrenip geleceğini söyledi. 'Senden başka kimse gelmesin, köy adına alacağız' dedi. Saat 11 gibi ihaleye gitti. İhale sonrası 'köyün malı oldu' dedi. Biz de bir muhtara inandık. 7-8 sene sonra gerçek ortaya çıktı. Belediye binayı yeniledi, kültür evi yaptı, yanına saha yaptı. Herkes köy adına alındı sanıyordu. Gerçek başka çıktı" diye konuştu.

Muhtar 8 yıl boyunca köylüyü kandırdı, gerçek seçimi kaybedince ortaya çıktı

"BABAMIN ETRAFINDAKİ HERKES BİLİYORDU"

Köy konağı olduğu belirtilen yapıya çekim sırasında gelen eski muhtar Hidayet Gedik'in oğlu Abdurrahman Gedik ise, "Herkes burada ne olduğunu biliyor. Babam herkese demişti, kendi aralarında konuşmuşlardı. Hepsi biliyor. Başka bir şey demek istemiyorum" dedi.

Muhtar 8 yıl boyunca köylüyü kandırdı, gerçek seçimi kaybedince ortaya çıktı

"BEN ALDIM, BENİM MALIM"

Tartışmalar sürerken, bölgeye gelen eski muhtarın ağabeyi Yusuf Gedik ise belediye tarafından tadilat bakım onarımı yapılan 'Feke Belediyesi Güzpınar Mahallesi Şehit Yusuf Özbek Köy Konağı ve Kültür Evi' tabelası olan yapı için, "Burası benim, ben aldım. Şehidimizin adı yazıldı ama köy malı değil. Parayı Hidayet ödedi. Tapu bizim üzerimize" dedi.

Bu sözlere mahalle halkı tepki göstererek, yapının tüm masraflarının belediye tarafından karşılandığını savundu.

Muhtar 8 yıl boyunca köylüyü kandırdı, gerçek seçimi kaybedince ortaya çıktı

Yerel Haberler, 3-sayfa, Gündem, Yaşam, Adana, Feke, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muhtar 8 yıl boyunca köylüyü kandırdı, gerçek seçimi kaybedince ortaya çıktı - Son Dakika

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