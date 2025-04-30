Murat Ongun'un Eşine Çelişkili İfadeleri Soruldu - Son Dakika
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Murat Ongun'un Eşine Çelişkili İfadeleri Soruldu

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İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun, yolsuzluk soruşturması kapsamında savcılıkta verdiği ifadede çelişkili beyanlarla gündeme geldi. Emniyetteki ifadesindeki tutarsızlıklar sorgulandı.

30.04.2025 01:44  Güncelleme: 02:01
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İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşine, emniyette verdiği çelişkili beyanları soruldu

İSTANBUL - İBB'ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'un savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Ongun'a savcılıktaki ifadesinde, emniyette verdiği çelişkili ifadeleri soruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen ve savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'un savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

Çelişkili ifadeleri soruldu

Şüpheli Ongun'a ifade sırasında Rize'den hesabına yatan 4 milyon 529 bin liraya ilişkin hesap hareketleri incelendiğinde hem kira ödemesinin hem depozitonun buradan karşılandığının anlaşıldığı, emniyetteki ifadesinde ise kira ödemesinin eşi Murat Ongun'dan elden alınarak ödendiği şeklinde söylediği belirtilerek söz konusu çelişki soruldu.

Ongun cevap olarak, "Kayınvalidem Giresun'da yaşamaktadır. Ev sahibi bir sergi yapacağı için evin kira parasını ve depozitoyu bizden talep etti. Murat bu parayı Ekrem İmamoğlu'ndan alıp ev kirasını ödeyecekti ancak para gecikince ve Murat da parayı veremediği için çocuğun sünnet, kızımın doğumu ve düğünden gelen kayınvalidemde duran altınları alarak Rize'de bir kuyumcuya götürdüm. Götürdüğüm kuyumcunun adresini hatırlamıyorum. Burada vermiş olduğum altınların parası benim hesabıma havale edildi. Kuyumcu tarafından düzenlenen gider pusulasını benim imzalamam gerektiği bana söylenmedi. Bundan dolayı imzalamamış olabilirim. Hatırladığım kadarıyla bir ay içerisinde bu para geldi. Bu gelen paranın bir kısmı ile altın aldım, geri kalanı ile hayatımızı idame ettirdik." dedi.

"Ben İBB'nin iştiraklerini ve bu iştiraklere iş yapan hiçbir firmayı tanımam, bilmem"

9 firmadan hesabına gönderilen paralara ilişkin ifade veren Ongun, "Ben bu şirketlere fatura kestim ve mal gönderdim. Mal göndermediğim beyanlarını kabul etmiyorum. Ben İBB'nin iştiraklerini ve bu iştiraklere iş yapan hiçbir firmayı tanımam, bilmem. Ben cebimden sermaye çıkartarak ham maddeleri satın aldım. El ürünü hazırladığım birçok ürünün satışını gerçekleştirdim. Dediğim gibi bu şirketlerin siparişleri üzerine bu satışlar gerçekleşmiştir. Bu yaptığım siparişleri ofisime gelen bir şahıs teslim aldı, bu örneklerden sadece bir tanesidir. Nereye götürdü hangi şirkete götürdü bilmiyorum. Başka bir husus varsa dahi hiçbir şekilde bilgim veya katkım yoktur." şeklinde konuştu.

"Eşimden dolayı bazı suçlamalara maruz kalmak beni yaralamaktadır"

Şüpheli Zeynep Ayten Gözdem Ongun ifadesinin devamında ise "Murat'ın maaşı ile benim maaşım ve birikimlerimiz bu hayatı sürmemizde sıkıntı yaşatmamıştır. Benim bu işlerle hiçbir ilgim yoktur. Ben kendi şirketini kurmuş, iyi bir eğitim almış, dört dil bilen, iki çocuklu bir anne ve iş kadınıyım. Bu şekilde anılmak, eşimden dolayı bazı suçlamalara maruz kalmak beni yaralamaktadır. Oğlumun yanından alınmak hak etmediğim bir uygulamadır. Üzerime atılı suçlamaların hiçbirisini kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Murat Ongun'un Eşine Çelişkili İfadeleri Soruldu - Son Dakika

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