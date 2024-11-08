Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Belediye başkanının oğlunun intihara kalkıştığı tespit edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Belediye başkanının oğlunun intihara kalkıştığı tespit edildi

Geniş Video İzle

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın 17 yaşındaki oğlu evinde başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Ameliyata alınan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın intihar girişimi olduğu tespit edildi.

08.11.2024 20:08  Güncelleme: 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın 17 yaşındaki oğlu, evlerinin banyosunda başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Ameliyata alınan gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Olay, Muratpaşa ilçesin bağlı Fener Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, CHP'li Muratpaşa Belediyesinin Başkanı 3 dönemdir başkanı olan Ümit Uysal'ın oğlu E.U. (17), evlerinin banyosunda başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Genci kanlar içerisinde gören yakınları kendi imkanlarıyla yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Bilinci açık olarak hastaneye giriş yapan E.U., ameliyata alındı. Olayı duyan CHP parti yöneticileri ve belediye personelleri hastanenin acil servisine gelip, beklemeye başladı. Ameliyata alınan E.U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Toplantı için İstanbul'a giden Başkan Uysal ise haberi alır almaz ilk uçakla Antalya'ya yola çıktığı öğrenildi.

İNTİHAR ETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Antalya Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "8 Kasım 2024 günü bazı sosyal medya hesapları ve basın/yayın organlarında "Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu evinde başından vurulmuş halde bulundu" başlıklı haber ve paylaşımların yapıldığı görülmüştür. 8 Kasım 2024 günü ilimiz Muratpaşa ilçesinde bulunan özel bir hastaneye başından silahla yaralanmış bir şahsın intikal ettirildiğinin öğrenilmesi üzerine Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince yapılan çalışmalarda yaralı şahsın E.U.U. olduğu ve intihar girişiminde bulunduğu tespit edilmiş, tedavisinin devam etmekte olduğu belirtilmiştir" denildi.

"BİR BABA OLARAK DUYGULARIMI İFADE ETMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Başkan Uysal da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, oğlu ile ilgili iyi dileklerini ileten, dua eden herkese teşekkür ettiğini belirterek, "Başarılı bir ameliyat geçirdi, önümüzdeki 72 saat çok önemli. Şu an bir baba olarak duygularımı ifade etmem mümkün değil. Kamuoyunun anlayış göstereceğine inanıyor, kalbi bizimle olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Belediye başkanının oğlunun intihara kalkıştığı tespit edildi
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ümit Uysal, Muratpaşa, Politika, Ameliyat, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, antalya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Belediye başkanının oğlunun intihara kalkıştığı tespit edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:30 Elazığ depremi sonrası Naci Görür’den açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı Elazığ depremi sonrası Naci Görür'den açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı
19:02 Yüksel Güran’ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür
17:36 20 Yıl Sonra Kayıp Kız Kardeşler Bulundu 20 Yıl Sonra Kayıp Kız Kardeşler Bulundu
07:37 Narin Güran davasında 2. duruşma sona erdi Kilit isim konuşmadı Narin Güran davasında 2. duruşma sona erdi! Kilit isim konuşmadı
09:37 Özgür Özel’in ’’MİT’’ iddiaları sonrası İbrahim Kalın’dan telefon Özgür Özel'in ''MİT'' iddiaları sonrası İbrahim Kalın'dan telefon
09:34 Ümit Özdağ, Yavuz Ağıralioğlu’nun üstünü neden çizdiğini anlattı Ümit Özdağ, Yavuz Ağıralioğlu'nun üstünü neden çizdiğini anlattı
09:30 Sadece Fenerbahçe yenildi İşte UEFA Ülke puanı sırlamasında son durum Sadece Fenerbahçe yenildi! İşte UEFA Ülke puanı sırlamasında son durum
09:19 Galatasaray’ın tarihi zaferi İngiliz basınını salladı Galatasaray'ın tarihi zaferi İngiliz basınını salladı
09:16 Akıllara durgunluk veren gıda sahtekarlığı Akıllara durgunluk veren gıda sahtekarlığı
08:47 Meteoroloji tarih verdi: Hafta ortasında Anadolu’da kar yağışı görülebilecek Meteoroloji tarih verdi: Hafta ortasında Anadolu'da kar yağışı görülebilecek
08:42 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili bugün başlıyor 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili bugün başlıyor
08:19 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım’da Çankaya Köşkü’nde toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım'da Çankaya Köşkü'nde toplanacak
08:16 Meksika’da terk edilmiş kamyonette 11 ceset bulundu Meksika'da terk edilmiş kamyonette 11 ceset bulundu
07:24 İsrail taraftar grubu Hollanda’da saldırıya uğradı: 10 yaralı var İsrail taraftar grubu Hollanda'da saldırıya uğradı: 10 yaralı var
07:01 İstanbullulara barajlardan kötü haber İstanbullulara barajlardan kötü haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 21:19:24. #1.12#
SON DAKİKA: Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Belediye başkanının oğlunun intihara kalkıştığı tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.