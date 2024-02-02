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Muş'ta Tren ve Tır Çarpışması: Çok Sayıda Hayvan Telef Oldu - Son Dakika
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Muş'ta Tren ve Tır Çarpışması: Çok Sayıda Hayvan Telef Oldu

Muş'ta, hemzemin geçitte büyükbaş hayvan yüklü bir tırın trenle çarpışması sonucu çok sayıda hayvan telef oldu. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan bazı hayvanlar ise çevredekiler tarafından kesildi.

02.02.2024 14:48
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Muş'ta hemzemin geçitte büyükbaş hayvan yüklü tıra trenin çarpması sonucu çok sayıda hayvan telef olurken, ölü ve yaralıların da olduğu belirtildi.
Alınan bilgilere göre kaza, Muş Şeker Fabrikası karşısındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen büyükbaş hayvan yüklü tıra, hemzemin geçitte tren çarptı. İlk bilgilere göre ölü ve yaralı olduğu, bazı hayvanların ise telef olduğu belirtildi. Bölgeye çok sayıda sağlık, polis, itfaiye, AFAD ekibi sevk edilirken yaralanan bazı hayvanların ise çevredekiler tarafından kesildiği belirtildi. - MUŞ

Muş\'ta Tren ve Tır Çarpışması: Çok Sayıda Hayvan Telef Oldu
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Muş'ta Tren ve Tır Çarpışması: Çok Sayıda Hayvan Telef Oldu - Son Dakika
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