Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü

Geniş Video İzle

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi dere yatağında bulunan Narin Güran cinayetinde önemli bir gelişme yaşandı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar, cezaevinden çıkarılarak adliyeye getirildi ve cinayetle ilgili her şeyi itiraf edeceğini söyledi. Bahtiyar, amca Salim'in Narin'in annesiyle ilişkisini gören küçük kızı öldürdüğünü ve cesedi kendisine verdiğini iddia etti.

21.09.2024 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesinin Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos'ta Kuran kursundan çıktıktan sonra kaybolan ve cesedi 8 Eylül günü köye 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı.

GECE YARISI ALINDI, HER ŞEYİ ANLATTI

Tutuklanıp T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen itirafçı Nevzat Bahtiyar vicdan azası çektiğini belirterek bildiği her şeyi samimi olarak anlatacağına dair dilekçe verdi. Bahtiyar dün gece sıkı güvenlik önlemleri altında gizlice Adliye'ye getirildi. 4 saat sorgulanan Nevzat Bahtiyar, amca Salim'in Narin'in annesi olan Yüksel ile cinsel ilişki yaşadığını, bunu gören küçük kızı Salim'in boğarak öldürdüğünü söyledi.

Sözcü'nün ulaştığı tutanaklarda Nevzat Bahtiyar'ın ifadeleri şöyle;

"Bazı olayları olayın sıcaklığı ve Salim'in tehditlerinden dolayı farklı anlattım. Buna açıklık getirmek istiyorum. Kızın boğulduğu 21 Ağustos günü saat 15.08'de Salim Güran'ı su meselesi yüzünden aradım. Salim de beni ağabeyi Arif'in evinin bulunduğu tepeden seslenerek yanına çağırdı. Birlikte Salim ile Arif'in evine girdik. Bir oda hariç tüm odaların kapıları kapalıydı. Evin içinde anne Yüksel ile Enes, Eren ve Muhammed Güran dahil hiç kimseyi görmedim. Herhangi bir ses de duymadığım için odalarda olup olmadıklarını da bilmiyorum.

"YÜKSEL'LE BİRLİKTE OLDUĞUMUZU KIZ GÖRDÜ"

Salim beni solda bulunan odalardan birine götürdüğünde Narin'in yerde hareketsiz yatar vaziyette olduğunu gördüm. Hatırladığım kadarıyla Narin'in ağzında köpük şeklinde bir sıvı vardı. Salim bana, 'Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördüğü için bu kızı ben öldürdüm. Artık sende benim suç ortağımsın. Bu olaya tanık olduğun için bu cesedi yok edeceksin. Yoksa senin oğlunu gittiği futbol okulundan aldırır, kafasına sıktırırım. Bunu yok et ve sonrasında da sana 200 bin lira vereceğim' dedi.

"NARİN'İN ANNESİ PEŞİMİZDEN AĞLIYORDU"

Sonra cesedi ben ve Salim birlikte Battaniyenin içine bıraktık. Salim cesedi kucağıma verdikten sonra bende cesetle birlikte evden çıktım. Kapı önünde Narin'in terlikleri vardı. Salim'in söylemesi üzerine onları da alıp battaniyenin içine koyduktan sonra aracıma bırakmak için evime doğru gittim. İlk önce bana ait ahıra pencereden cesedi bıraktım.

"CESEDİ GEREKİRSE PARÇALA, SONRA DA..."

Ardından ahırdaki çuvalı aceleyle cesedin başından geçirdim. Ancak çuvalı bağlamamıştım. Ardından cesedi kendi aracımın arka koltuk paspasına bıraktım. Battaniyeyi de arkamdan aracıyla gelen Salim'e verdim. Salim battaniyeyi kendi aracına bıraktı. Bana da, 'Cesedi gerekirse parçala, sonra da Eğertutmaz deresine at' dedi. Bu sırada yukarı doğru yani Arif Güran'ın evine doğru baktığımda Narin'in annesi Yüksel'in yüzünü ellerinin arasına alarak ağlayarak baktığını gördüm. Cesedi Eğertutmaz deresine götürdüm ve daha önce yer gösterme yaptığım yere bıraktım. Üzerine de dikkat çekmemesi için büyük bir taş bıraktım.

"BİR AYAĞI ÇUVALIN DIŞINDA KALMIŞTI"

Narin'in bir ayağı çuvalın dışında kalmıştı. Aceleyle ve telaşla yaptığım için bağlayamadım ve düzeltemedim. Sonra olay yerinden ayrıldım. Olaydan sonra Salim'le yüz yüze veya telefonla görüşmedim. Birkaç gün sonra yolda karşılaşınca benimle kaş göz işareti yaparak selamlaştı. Cesedi bıraktığım yeri Salim'in görüp görmediğini bilmiyorum. Ancak Eğertutmaz deresi köyün yüksek yerlerinden açıkça görülmektedir. Bu nedenle Salim beni arkadan izleyerek cesedi nereye bıraktığımı görmüş olabilir. Olay tamamen bu şekilde yaşandı. Ancak ben Narin'i kesinlikle öldürmedim. Sadece Salim'in cesedi bana teslim etmesi nedeniyle Eğertutmaz deresine bıraktım."

Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim\'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü

Narin Güran, Diyarbakır, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • HoZaN KARAYOLUK:
    Doğru olabilir 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:05 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim’in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü
09:11 Daltonlar çetesine operasyon 32 şüpheli kıskıvrak yakalandı Daltonlar çetesine operasyon! 32 şüpheli kıskıvrak yakalandı
08:44 KKTC’de asgari ücrete bir zam daha Yeni rakamı duyanlar “Yok artık“ diyor KKTC'de asgari ücrete bir zam daha! Yeni rakamı duyanlar "Yok artık" diyor
07:49 Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat’a kalp masajı yapılan anlar ortaya çıktı Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat'a kalp masajı yapılan anlar ortaya çıktı
02:31 Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti
13:59 Bu en anlamsız tepkidir Milli yıldızın attığı gole bir tek hocası sevinmedi Bu en anlamsız tepkidir! Milli yıldızın attığı gole bir tek hocası sevinmedi
13:40 Yüz binlerce hektarlık alan kül oldu Ülke tarihinin en büyük yangını Yüz binlerce hektarlık alan kül oldu! Ülke tarihinin en büyük yangını
13:31 Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire “sus“ işareti yaptı Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire "sus" işareti yaptı
13:03 “Türk Escobar“ lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti "Türk Escobar" lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti
12:51 Annesinin acısıyla yıkılan Akın Akınözü, sevgilisiyle ayrıldı Annesinin acısıyla yıkılan Akın Akınözü, sevgilisiyle ayrıldı
12:51 AK Parti’li Vahit Kirişci’nin damadı, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti AK Parti'li Vahit Kirişci'nin damadı, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
12:36 Geçen yıl 15, bu yıl 6 Fiyata isyan eden çiftçi ürünü sokağa döktü Geçen yıl 15, bu yıl 6! Fiyata isyan eden çiftçi ürünü sokağa döktü
12:33 İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı
12:32 Şatafatlı hayatları geride kaldı Polat ailesi, arkadaşlarının yardımıyla geçinmeye başladı Şatafatlı hayatları geride kaldı! Polat ailesi, arkadaşlarının yardımıyla geçinmeye başladı
12:02 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2024 10:40:34. #1.12#
SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement