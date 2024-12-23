Narin'in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda - Son Dakika
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Narin'in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" Ulusal Kriminal Büro tarafından incelenerek bilirkişi raporu hazırlanacak. Cinayete ilişkin yürütülen davanın duruşması 26 Aralık'ta devam edecek.

23.12.2024 16:40  Güncelleme: 17:02
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Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

AİLE TOPLANTISININ GÖRÜNTÜLERİ ULUSAL KRİMİNAL BÜRO'YA GÖNDERİLDİ

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce aile toplantısına ilişkin dava dosyasına eklenen görüntüler, sanıkların yargılandığı 8. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından incelendi. Mahkeme, Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntüyü uzman bilirkişilerce deşifre edilmesi için Ulusal Kriminal Büro'ya gönderdi.

KONUŞMALAR TÜRKÇE'YE ÇEVRİLEBİLECEK

Mahkemenin karar yazısında şunlar kaydedildi: "Mahkememizin 2024/396 esas sayılı dosyasında ele geçen video görüntüsüyle ilgili yapılan değerlendirmede, videoda Kürtçe konuşulduğu, sesin çok düşük olduğu Diyarbakır'da Kürtçe bilirkişiler ile yapılan görüşmede Türkçe'ye çevirmek için ayrı ses ekipmanlarının olması gerektiği, ses düzeyinin düşük olması nedeniyle bu haliyle Türkçe'ye çevrilmesinin mümkün olmadığı bildirildi. Bunun üzerine alanında uzman olan Ulusal Kriminal Büro ile görüşüldü. Konuşmaların ses ekipmanları kullanılarak Türkçe'ye çevrilebileceğinin belirtilmesi üzerine duruşmanın yakın olması nedeniyle video görüntüleri Ulusal Kriminal Büro'ya gönderilmiştir."

GÖRÜNTÜLER DAVA DOSYASINA EKLENDİ

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce Tavşantepe Mahallesi'nde amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katılımıyla yapılan toplantıya ilişkin kaydedilen görüntüler, Diyarbakır Barosuna ulaşmış, saat 19.38-19.41'de güvenlik kamerasınca kaydedilen "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" Baro tarafından Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulmuştu. Mahkeme heyetince izlenen görüntüler, dava dosyasına eklenmişti.

Mahkeme daha önce de Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntünün, uzman bilirkişilerce deşifre edilmesi için Van Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğüne gönderilmesine karar vermişti.

Narin\'in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda

Kriminal Dairesi Başkanlığı, Narin Güran, Diyarbakır, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin'in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Samet Aldemir:
    devlet bı katili bulamadı kim bilir gene hangi adamlarını koruyorlar 3 2 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    ensest ilişki var bu işin içinde. bence 2 1 Yanıtla
  • Hakan Tunca:
    neden bunlar halktan gizleniyor. neden yüzleri karartiliyor. çoğu hakimler savcilar hele avukatlar hepinizden iğreniyorum. 2 0 Yanıtla
  • Narkoz null:
    Ver ceyranı bülbül gibi ötsünler 2 0 Yanıtla
  • ercan karataş:
    koskoca devlet çözemedi daha neyin ne olduğunu 1 0 Yanıtla
  • monşer null:
    Bu Olayın Cevabımı Kim Verecek 1 0 Yanıtla
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