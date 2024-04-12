"Narkoçelik-11" operasyonunda gözaltına alınan çete üyeleri adliyeye sevk edildi
Türkiye'de 3'üncü en büyük miktarda kokain ele geçirilmişti, zanlılar adliyede
KOCAELİ - Uluslararası uyuşturucu madde organize suç örgütüne yönelik Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen "Narkoçelik-11" operasyonunda 608 kilogram kokain ve 827 kilo 500 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal madde ele geçirilmişti. Operasyon, Türkiye'de bir defada ele geçirilen 3'üncü en büyük kokain miktarı olarak tarihe geçerken, gözaltına alınan 4'ü yabancı uyruklu 13 örgüt üyesi adliyeye sevk edildi.
Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Lübnan ve Venezuella uyruklu Danı Talal Awad Abushanap'ın liderliğini yaptığı uluslararası uyuşturucu madde organize suç örgütüne yönelik "Narkoçelik-11" operasyonu düzenlendi. Kocaeli, Antalya ve Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, örgüt üyelerinin temin ettikleri kimyevi maddeleri Tekirdağ'ın Saray ilçesi kırsalındaki bağ evinde depoladıkları ve akabinde 2 Nisan Salı günü Antalya'ya sevk ettikleri belirlendi. Kesintisiz fiziki ve teknik takibin ardından Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Bıyıklı ve Ahırtaş mahallelerinde bulunan bağ evlerinde şüphelilerin, ürettikleri uyuşturucu maddenin bir miktarını 9 Nisan Salı günü piyasaya süreceği tespit edildi. Bunun üzerine ekipler operasyon düğmesine bastı.
Eş zamanlı operasyon
Antalya'da uyuşturucu imal ve çoğaltımında kullanılan 2 bağ evi, 3 ikamet, 3 otel odası ve 5 araçta yapılan aramda 10 şahıs yakalandı. Eş zamanlı olarak İstanbul'da düzenlenen operasyonda ise 2 ev ve 1 araçta yapılan aramada 3 şahıs yakalandı. Operasyonlar çerçevesinde 2'si Kolombiya, 1'i Venezuela, 1'i Lübnan uyruklu, 9'u Türk vatandaşı olmak üzere toplamda 13 şahıs gözaltına alındı.
Operasyonda ele geçirilenler
Operasyon neticesinde; 8 varil içerisinde 579,3 kilogram likit halde kokain, 7 paket preslenmiş 7,79 kilogram kokain, 20,5 kilogram gübreye emdirilmiş halde kokain ve 625 gram kokain olmak üzere toplamda 608,2 kilogram kokain ele geçirildi. 827,5 kilogram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan likit ve katı halde ara kimyasal maddeler, uyuşturucu preslemede kullanılan pres makinesi, 8 kokain maddesinin preslemesinde kullanılan üzerinde kartal ve akrep figürleri bulunan baskı kalıpları, hassas terazi, pompalı tüfek, uyuşturucu madde üretim ve çoğaltımında kullanılan çeşitli aparatlar, (5 uyuşturucu maddeyi karıştırmak ve ayrıştırmak için kullanılan ahşap ve plastikten yapılmış aparat, uyuşturucu üretiminde kaynatma amaçlı tencere, yine uyuşturucu madde üretiminde kullanılan süzgeç, huni, kova, 3 maşrapa, 2 dereceli isotherm, uyuşturucu madde yapımı esnasında korunmak amacıyla takılan özel maske, 6 ısıtıcı, 2 ölçüm kabı, 8 küçük boy varil, 3 büyük boy varil, farklı ebat ve türlerde toplamda 36 boş bidon, çok sayıda koli bandı) ele geçirildi.
Adliyeye sevk edildiler
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemleri akabinde 4'ü yabancı uyruklu 13 örgüt üyesi, Körfez Adliyesine sevk edildi.
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