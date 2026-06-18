İzmir'de drone destekli operasyon: 2 firari yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de drone destekli operasyon: 2 firari yakalandı

18.06.2026 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Konak'ta polisin dron desteğiyle 4 adrese düzenlediği operasyonda, toplam 20 yılı aşkın kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı. Operasyonda uyuşturucu, silah ve para ele geçirildi.

İzmir'in Konak ilçesinde polisin dron desteğiyle 4 farklı adrese düzenlediği nefes kesen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari şahıs kıskıvrak yakalandı. Saniye saniye kaydedilen film gibi operasyonda uyuşturucu madde ile silah ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 16 Haziran günü 2. Kadriye ve Çimentepe mahallelerinde tespit edilen 4 ayrı adrese yönelik operasyon için harekete geçti. Hedefteki V.K. (26) ve Ç.K. (24) isimli şahısların yakalanması için bölgeye sevk edilen ekipler, adresleri ablukaya aldı. Gökyüzünden dron ile desteklenen ve film sahnelerini aratmayan nefes kesen operasyon anları saniye saniye kameralara yansıdı. Şüphelilerin bulundukları adreslerde yapılan titiz aramalarda; 241,15 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 16 bin 400 TL ele geçirildi.

Suç makinesi firariler yakayı ele verdi

Nefes kesen operasyonla kıskıvrak gözaltına alınan şahısların Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamalarında ise kabarık suç dosyaları ortaya çıktı. Şüphelilerden V.K.'nin; cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla tehdit ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından toplam 17 yıl 11 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve arandığı tespit edildi. Diğer şüpheli Ç.K.'nin ise hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından toplam 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ve aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen V.K. ve Ç.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de drone destekli operasyon: 2 firari yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eduardo Bolsonaro’ya 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Onandı Eduardo Bolsonaro'ya 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Onandı
Havuz başında fenalaşan turist hayatını kaybetti Havuz başında fenalaşan turist hayatını kaybetti
Yayaya çarpan kadın “Gözüme sinek kaçtı, görmedim“ diyerek gözyaşı döktü Yayaya çarpan kadın "Gözüme sinek kaçtı, görmedim" diyerek gözyaşı döktü
Duruşmada hayatını kaybeden savcı için hüzünlü tören Duruşmada hayatını kaybeden savcı için hüzünlü tören
Ece İrtem’in son görüntüleri çok konuşuluyordu İşte sendelemesinin nedeni Ece İrtem'in son görüntüleri çok konuşuluyordu! İşte sendelemesinin nedeni
İlk maçlar İstanbul’da Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa’daki rakipleri belli oldu İlk maçlar İstanbul'da! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu

10:12
Jorge Jesus milli takıma gidiyor Dünya Kupası sonrası imzayı atacak
Jorge Jesus milli takıma gidiyor! Dünya Kupası sonrası imzayı atacak
09:50
Pezeşkiyan’ın fotoğrafında dikkat çeken detay Belgede Trump’ın imzası da yer aldı
Pezeşkiyan'ın fotoğrafında dikkat çeken detay! Belgede Trump'ın imzası da yer aldı
09:49
Maç başlamadan yaptılar, gol 905’te geldi Dünya Kupası’nda olay görüntü
Maç başlamadan yaptılar, gol 90+5'te geldi! Dünya Kupası'nda olay görüntü
09:11
İpsala Gümrük Kapısı’nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi
İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi
08:39
Rusya’nın başkenti vuruldu Bina resmen havaya uçtu, şehir alev alev
Rusya'nın başkenti vuruldu! Bina resmen havaya uçtu, şehir alev alev
08:36
Ankara siyasetini sallayan anket Özgür Özel parti kurarsa dengeler altüst
Ankara siyasetini sallayan anket! Özgür Özel parti kurarsa dengeler altüst
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 10:25:43. #.0.5#
SON DAKİKA: İzmir'de drone destekli operasyon: 2 firari yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.