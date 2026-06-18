İzmir'de drone destekli operasyon: 2 firari yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde polisin dron desteğiyle 4 farklı adrese düzenlediği nefes kesen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari şahıs kıskıvrak yakalandı. Saniye saniye kaydedilen film gibi operasyonda uyuşturucu madde ile silah ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 16 Haziran günü 2. Kadriye ve Çimentepe mahallelerinde tespit edilen 4 ayrı adrese yönelik operasyon için harekete geçti. Hedefteki V.K. (26) ve Ç.K. (24) isimli şahısların yakalanması için bölgeye sevk edilen ekipler, adresleri ablukaya aldı. Gökyüzünden dron ile desteklenen ve film sahnelerini aratmayan nefes kesen operasyon anları saniye saniye kameralara yansıdı. Şüphelilerin bulundukları adreslerde yapılan titiz aramalarda; 241,15 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 16 bin 400 TL ele geçirildi.

Suç makinesi firariler yakayı ele verdi

Nefes kesen operasyonla kıskıvrak gözaltına alınan şahısların Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamalarında ise kabarık suç dosyaları ortaya çıktı. Şüphelilerden V.K.'nin; cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla tehdit ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından toplam 17 yıl 11 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve arandığı tespit edildi. Diğer şüpheli Ç.K.'nin ise hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından toplam 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ve aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen V.K. ve Ç.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR