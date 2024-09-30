Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın - Son Dakika
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Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından İran halkına seslendiği bir video mesaj yayınladı. Netanyahu mesajında, "İran nihayet özgür olduğunda -ki o an düşündüğünüzden çok daha yakın bir gelecek- her şey farklı olacak. İki kadim halkımız, Yahudi halkı ve Pers halkı, nihayet barış içinde olacak" ifadelerini kullandı.

30.09.2024 17:13  Güncelleme: 18:15
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Gazze'de bir yıldır soykırım yapan, Lübnan'da telsizleri ve çağrı cihazlarını patlatarak yüzlerce kişinin ölümüne yol açan, ardından Lübnan'a hava saldırısı düzenleyerek çok sayıda sivilin ölümüne neden olan İsrail Başbakanı Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda "İran bölgemizi derin bir karanlığa ve savaşa sürüklüyor" dedi. Netanyahu mesajında, İran halkına da seslendi. Birbirinden çarpıcı mesajlar veren İsrail Başbakanı, İran halkına özgürlük vaadedetti.

"REJİM BÖLGEMİZİ SAVAŞA SÜRÜKLÜYOR"

Paylaşımında İngilizce konuştuğu bir video yayınlayan Netanyahu, İran halkına, "Her gün sizi boyun eğdiren bir rejimi görüyorsunuz, Lübnan'ı, Gazze'yi savunma konusunda ateşli konuşmalar yapıyor. Ancak her gün, o rejim bölgemizi daha derin bir karanlığa ve savaşa sürüklüyor " dedi.

Konuşmasında İran halkına çağrı yapan Netanyahu, "Her geçen an, rejim sizi uçuruma yaklaştırıyor. İran'ın büyük çoğunluğu, rejimin onlara zerre kadar önem vermediğini biliyor. Eğer önem verseydi, Orta Doğu'daki anlamsız savaşlara milyarlarca dolar harcamayı durdururdu. Hayatınızı iyileştirmeye başlardı. Rejimin nükleer silahlar ve ülke dışı savaşlar için harcadığı büyük paraların, çocuklarınızın eğitimi, sağlık hizmetlerinizi iyileştirme ve ülkenizin altyapısı, su, kanalizasyon gibi ihtiyaçlarınıza yatırıldığını düşünün. Bunu hayal edin" şeklinde konuştu.

"UMUTLARINIZI YOK ETMESİNE İZİN VERMEYİN"

İran özgürlüğü hakkında açıklama yapan Netanyahu, "İran nihayet özgür olduğunda -ki o an düşündüğünüzden çok daha yakın bir gelecek- her şey farklı olacak. İki kadim halkımız, Yahudi halkı ve Pers halkı, nihayet barış içinde olacak. Ülkelerimiz, İsrail ve İran, barış içinde olacak. O gün geldiğinde rejimin 5 kıtada kurduğu terör ağı iflas edecek, parçalanacak. İran daha önce hiç olmadığı kadar gelişecek. Küresel yatırım, devasa turizm, İran'daki muazzam yeteneklere dayalı parlak teknolojik yenilikler. Sonsuz yoksulluk, baskı ve savaş yerine bunlar daha iyi bir gelecek sunmuyor mu?" ifadelerini kullandı. İran'ın teokrasi ile yönetilmesine vurgu yapan Netanyahu, "Küçük bir fanatik teokratlar grubunun umutlarınızı ve hayallerinizi yok etmesine izin vermeyin. Daha iyisini hak ediyorsunuz. Çocuklarınız daha iyisini hak ediyor. Tüm dünya daha iyisini hak ediyor. Hamas ve Hizbullah'a destek vermediğinizi biliyorum, ama liderleriniz veriyor. Daha fazlasını hak ediyorsunuz. İran halkı bilmelidir ki İsrail sizinle dayanışma içindedir. Birlikte refah ve barış dolu bir geleceği paylaşalım" dedi.

Netanyahu\'dan İran\'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Görkem Fehmi Şengül:
    İran zaten dediğinizin dışına çıkmadı ki. İki lideri size gurban etti. Amacınıza ulaştınız. 95 14 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bu ne diyo 31 16 Yanıtla
  • Melih Babaoglu:
    İran. Tarih boyunca müslümanlar ile savaştı. 29 5 Yanıtla
  • Sedat Bezmen:
    Bunlar yine bir plan düşünüyor, biz zaten bu hayatı şans eseri yaşıyoruz, ölürsekte kime kalmış.. 22 11 Yanıtla
  • Yusuf cihan:
    İsrail’i bitirmek borsada hisselerin düzlüğe çıkıp zararın kapanması kadar zor 17 7 Yanıtla
  • Emrah Hanlioglu:
    Israil ile iranlilarin zaten ezelden beri kadim halklar oldugunu anlamayan kalmadi 19 2 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Adananin iranla ne alakasi var niye adanaaaaaa 4 14 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    İsrail ve iran zaten kardeşler, sadece dışariya düşman görüntüsü veriyorlar. 14 2 Yanıtla
  • Eski Tüfek.:
    Dünyada ,kafa tutacak lider kalmadı bunlara...herkes sus pus.. 12 1 Yanıtla
  • Ramo:
    VER GAZI 3 1 Yanıtla
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