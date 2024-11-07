Nevzat Bahtiyar'ın itirafları sonrası Narin'in babasının sözleri mahkeme salonunu inletti - Son Dakika
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Nevzat Bahtiyar'ın itirafları sonrası Narin'in babasının sözleri mahkeme salonunu inletti

Nevzat Bahtiyar\'ın itirafları sonrası Narin\'in babasının sözleri mahkeme salonunu inletti

Narin Güran cinayetinde hakim karşısında ifade veren itirafçı Nevzat Güran'a Diyarbakır barosu avukatları çeşitli sorular yöneltti. ''Narin'i koyarken derenin seviyesi ne kadardı?'' sorusuna ''40 veya 50 cm kadar su vardı. Elbiselerimi ve ayakkabılarımı çıkarmadım. Özenmeden koydum oraya'' yanıtını verdi. Bahtiyar'ın sözleri sonrası baba Arif Güran, ''Seni Allah'a havale ediyorum'' diye bağırdı.

07.11.2024 12:47
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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuval içinde cesedi bulunan Narin Güran cinayetinde ilk duruşma başladı. Narin'i öldürmekle suçlanan Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran, ağabeyi Enes Güran ve cesedi saklayan Nevzat Bahtiyar, ilk kez hakim karşısında ifade verdi.

"SENİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Türkiye'nin kilitlendiği davada Diyarbakır barosu avukatları da Nevzat Bahtiyar'a çeşitli sorular yöneltti. Soruların çoğunu "Hatırlamıyorum", "Bilmiyorum" diyerek geçiştiren Nevzat Bahtiyar'ın sözlerine öfkelenen baba Arif Güran, mahkeme salonunda "Seni Allah'a havale ediyorum" diye bağırdı.

İşte Diyarbakır barosu avukatları ile Nevzat Bahtiyar arasında geçen diyaloglar;

  • Salim'i ne zamandır tanıyorsunuz
  • 30 yıldır.
  • Salim'in evine hiç gittin mi bunca yıl içinde?
  • 1 kere gittim.
  • Onca zamandır hiç gitmediğin yere birden neden girdiniz?
  • Sormadım
  • Evin önünde başka ayakkabı var mıydı?
  • Hatırlamıyorum.
  • Salim'in arabası evin önünde miydi?
  • Hatırlamıyorum.
  • Araç büyük nasıl görmedin?
  • Görmedim.
  • Başka kimse var mıydı?
  • Kimseyi görmedim.
  • Narin'in cansız bedenini görünce tepkin ne oldu?
  • Korktum.
  • Narin'i görünce Salim'e ilk söylediğin ne oldu?
  • Hatırlamıyorum.
  • Normal hayatta olsa sormaz mısın?
  • Bilmiyorum düşünmedim. Panikle hiçbir şey düşünmedim
  • Başkan Bey sorunca battaniyeyi Salim dışardan getirdi dedin. Dışarı çıktı mı evin içinde biri mi verdi?
  • Hatırlamıyorum.
  • Sen 15.26'da evin içindesin 15.35'te dışarı çıkıyorsun HTS kaydına göre. Bunca şey bu kadar kısa sürede mi oldu? Battaniye, terlik ve arabaya Narin'i koyman?
  • Kaç dakika sürdü hatırlamıyorum.
  • Narin'in çantası nerdeydi?
  • Boynundaydı.
  • Battaniye kim sardı?
  • Ben sardım. Bir tarafını ben tuttum bir tarafını Salim sardı. İkimiz birlikte evden çıktık. Salim kapının önündeki terliği gördü ve "Narin'in terliklerini de al" dedi.
  • Battaniye nasıldı, ne renkti?
  • Hatırlamıyorum.Ahırımdaki oluktan aşağıya yavaşça battaniye ile birlikte attım. Sonra ahırda çuvala koyarak Narin'i arabaya koydum. Battaniyeyi dışarıya bıraktım.
  • Narin'i koyarken derenin seviyesi ne kadardı?
  • Orada su vardı. 40 veya 50 cm kadar su vardı.
  • Avukat: 38 dakika orada kalmışsın gitmen gelmen 4 dakika olsa 30 dakika ne yaptın orada?
  • Nevzat: ben elbiselerimi ve ayakkabılarımı çıkarmadım özenmedim çalıları ben koymadım. Zamanı bilmiyorum çıktım baldızım Zeyneplere peynir almaya gittim. Çay içtim
  • Sen suya girmedin mi?
  • Girmedim. 40-50 cm su vardı ama ben suya girmedim.
  • Sen o dereyi iyi biliyorsun değil mi?
  • Evet, biliyorum.
  • Hakim: neden oraya bırakmaya karar verdin?
  • Nevzat: patika yol orasıydı
  • Avukat: 38 dakika boyunca oradasın delille tespitli. Sen Narin'i oraya saklarken bacağı dışarda, haliyle hiç mi düşünmedin mi bir hayvan gelir diye.

O sırada Arif Güran "Seni Allah'a havale ediyorum" diye bağırdı.

  • Nevzat: Bilmiyorum ben hayvan yer diye düşünmedim. Ben tek taş bıraktım. Bilen sadece Salim'di Salim de tam yerini bilmiyordu.
  • Avukat: Birçok Güran ailesi neden kayıtlarını sildi.
  • Nevzat: bilmiyorum.
  • Avukat: Salim'in telefonundaki sildiği bütün kayıtlar geri getirildi. O kayıtlarda 17:46'da sen Salim'i aramışsın 41 saniye görüşmüşsün
  • Nevzat: Hatırlamıyorum.
  • Sana ne dedi?
  • Hatırlamıyorum.
  • Salim senin bütün iddialarını inkar ediyor.
  • Bilmiyorum.
  • Kendi kızın ile bu konuyu konuştun mu?
  • Konuşmadım.
  • Ailen senin için "Silik biridir, Salim ne derse yaparp" diye tanıtıyor.
  • Nevzat: Doğrudur.
  • Kızının ifadesine göre; Yüksel Güran "kızımı nereye bıraktıysanız kapıya bırakın bari bi mezarı olsun" diye sizin eve doğru konuşma yapmış sen biliyor musun kızının beyanını?
  • Bilmiyorum, dosyada kimsenin ifadesini bilmiyorum.

Narin Güran, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nevzat Bahtiyar'ın itirafları sonrası Narin'in babasının sözleri mahkeme salonunu inletti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ferhat eser:
    baba çıkan haberlere göre suça ortak olmuştur anne amca nevzat ve abi gibi ağırlaştırılmış müebbet cezası almalıdır 0 0 Yanıtla
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