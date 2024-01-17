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Öfkeli adam, partnerinin oğlunu tabanca ile yaraladı. Eve gelen polislere teslim olmamak için aynı tabanca ile yaşamına son verdi - Son Dakika
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Öfkeli adam, partnerinin oğlunu tabanca ile yaraladı. Eve gelen polislere teslim olmamak için aynı tabanca ile yaşamına son verdi

Amerika'da yaşayan 68 yaşındaki Jeffrey Scott West, kendisi ile dalga geçen partnerinin 24 yaşındaki oğlu Kyle W Spitze'yi tabanca ile yaraladı. Olay yerine gelen polis ekipleri adamı gözaltına almak isterken adam, aynı tabanca ile kafasına sıkarak yaşamına son verdi. Olay sırasında Kyle, annesinin partneri Jeffrey'in üzerine tabanca ile gelmesi üzerine telefonun kamerasını açtı.

Öfkeli adam, partnerinin oğlunu tabanca ile yaraladı. Eve gelen polislere teslim olmamak için aynı tabanca ile yaşamına son verdi
17.01.2024 - 13:40,
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Öfkeli adam, kendisi ile dalga geçen partnerinin oğlunun odasına girip tabanca ile yaraladı. Olay yerine gelen polis ekipleri adamı gözaltına almak isterken adam, aynı tabanca ile kafasına sıkarak yaşamına son verdi.

68 yaşındaki AmerikalıJeffrey Scott West, aynı evi paylaştığı partnerinin 24 yaşındaki oğlu Kyle W Spitze ile tartıştı. Kyle, kendisi ile dalga geçip aşağılayıcı laflar söyleyince taban ile Kyle'nin odasına girip Kyle'ni yaraladı.

Eve çağrılan polis ekipleri kendisini gözaltına almaması için eve barikat kurarak polisin eve girmesine engel olmaya çalıştı.

Polislerin iki saat boyunca kendisini ikna etmeye çalıştığıJeffrey, aynı tabanca ile kafasına sıkarak yaşamına son verdi.

Kyle, annesinin partneri Jeffrey, tabanca ile odasına girince telefonun kamerasını açtı.Jeffrey'e demek beynimi patlatacaksın? Ömür boyu hapis almak istiyorsan hadi bunu yap diyor. Jeffrey'in tabancasından çıkan mermi, Kyle'nin kulağına isabet etti. Kyle, pencereden koşarak evden kaçmayı başarıp polisi aradı.

Olay ile ilgili soruşturma devam ederken Kyle'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapılmadı.

Öfkeli adam, partnerinin oğlunu tabanca ile yaraladı. Eve gelen polislere teslim olmamak için aynı tabanca ile yaşamına son verdi
Öfkeli adam, partnerinin oğlunu tabanca ile yaraladı. Eve gelen polislere teslim olmamak için aynı tabanca ile yaşamına son verdi
Öfkeli adam, partnerinin oğlunu tabanca ile yaraladı. Eve gelen polislere teslim olmamak için aynı tabanca ile yaşamına son verdi
Abdullah Teymur
Sondakika.com - 3.Sayfa
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Amerika Birleşik Devletleri, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Öfkeli adam, partnerinin oğlunu tabanca ile yaraladı. Eve gelen polislere teslim olmamak için aynı tabanca ile yaşamına son verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öfkeli adam, partnerinin oğlunu tabanca ile yaraladı. Eve gelen polislere teslim olmamak için aynı tabanca ile yaşamına son verdi - Son Dakika
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