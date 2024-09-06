Sakince kafeye gelen kadın, masada oturan adama kurşun yağdırdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sakince kafeye gelen kadın, masada oturan adama kurşun yağdırdı

Geniş Video İzle

Aksaray'da bir kadın kendisiyle ilişkiye girdiği ve adını çıkardığı iddiasıyla kafede oturan adama kurşun yağdırdı. Tabancayla ateş açan kadının o anları güvenlik kamerasına yansırken adam ağır yaralandı.

06.09.2024 23:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da bir kadın kendisiyle ilişkiye girdikten sonra adını çıkardığını öne sürdüğü adama kafede otururken kurşun yağdırdı. Korku dolu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakince kafeye gelen kadın, masada oturan adama kurşun yağdırdı

KAFEDE OTURAN ADAMA KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, Aksaray - Ankara Karayolu Çiftlik Mahallesinde bulunan bir kafede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, B.S. isimli kadın, kendisiyle ilişkiye girdiği ve adını çıkardığı gerekçesiyle A.B. isimli adamı takibe aldı. Şahsın bir kafede oturup yakınıyla çay içtiği anda kafeye giren kadın çantasından çıkardığı tabancayla onlarca kişinin içinde A.B. isimli şahsa ateş etmeye başladı. Neye uğradığını şaşıran adam yaralanmasına rağmen can havliyle kaçmaya çalışırken, kafede bulunan diğer müşterilerin de kimisi kaçtı kimisi de masanın altına saklandı.

Sakince kafeye gelen kadın, masada oturan adama kurşun yağdırdı

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ KAFEDEN ÇIKTI

Tüm bu yaşananlar kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaklaşık 7 el ateş eden kadın daha sonra hiçbir şey olmamış gibi tabancasını çantasına koyarak kafeden çıktı. 3 kurşun isabet eden adam çevredeki vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Sakince kafeye gelen kadın, masada oturan adama kurşun yağdırdı

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Burada tedavi altına alınan adamın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken yaşadığı olayı kameralara anlattı. B.S. isimli kadın polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Kadının üzerinde yapılan aramada suç aleti tabanca da ele geçirilirken olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Sakince kafeye gelen kadın, masada oturan adama kurşun yağdırdı
Kaynak: İHA

Aksaray, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakince kafeye gelen kadın, masada oturan adama kurşun yağdırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Malata Almanya: Eğer doğruysa iyi yapmış. Dört duvar arasından söz çıkmaz. 29 1 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Direk bel altına atıyor 17 2 Yanıtla
  • Hakikat: Kimileri olumu hak ediyor;hak etmesine de yine de Allah,koruyunca koruyor!Namuslu kadina iftira etmenin cezasi agirdir. 15 0 Yanıtla
  • Ali Arslan: Yalnız karşısındaki adamın kaçışına bakın gülme krizine sokar insanı :))) 3 1 Yanıtla
  • Cengiz adana: bu hareketle tün ülkeye duyurdun şimdi 0 0 Yanıtla

00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 04:40:31. #1.12#
SON DAKİKA: Sakince kafeye gelen kadın, masada oturan adama kurşun yağdırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement