Öğretmenlere Saldırı! Kardeş İntikam Aldı - Son Dakika
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Öğretmenlere Saldırı! Kardeş İntikam Aldı

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Adana'da bir kadın öğretmenin ağabeyi, tartıştığı öğretmenleri okulda dövdü. O anlar kaydedildi.

02.12.2024 20:45
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Kardeşinin okulda tartıştığı 2 öğretmeni tekme tokat böyle dövdü

ADANA - Adana'da bir kadın öğretmenin ağabeyi, kardeşinin okulda tartıştığı 2 öğretmeni tekme tokat dövdü. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz 28 Kasım Perşembe günü merkez Yüreğir ilçesine bağlı Camili Akarca Mahallesi'nde bulunan Camili Akarca Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okulda öğretmenlik yapan bir kadın, aynı okulda görev yapan bir öğretmen ile ders programıyla ilgili tartıştı. Bunun üzerine kadın öğretmen durumu ağabeyine anlattı.

Ağabeyi dehşet saçtı

Sabah saatlerinde okula gelen ağabey, kız kardeşinin tartıştığı öğretmeni ve kavgayı ayırmak için araya giren başka bir öğretmeni tekme tokat dövdü. Öğretmenler kendilerini odaya kilitlerken şahıs, kapıyı tekmeleyip öğretmenlere adeta dehşet yaşattı. Şahıs, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi okuldan uzaklaştı. O anlar ise saniye saniye okulun güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine okula ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri öğretmenleri hastaneye kaldırırken öğretmenlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Darp raporu alan öğretmenler kendilerini darp eden şahıstan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Öğretmenlere Saldırı! Kardeş İntikam Aldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Öğretmenlere Saldırı! Kardeş İntikam Aldı - Son Dakika

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