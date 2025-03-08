Okul çıkışında iki lise öğrencisi birbirini bıçakladı, imdadına otobüs şoförü yetişti - Son Dakika
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Okul çıkışında iki lise öğrencisi birbirini bıçakladı, imdadına otobüs şoförü yetişti

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yer alan bir lisede okul çıkışı başlayan bir kavgada bıçaklar konuştu. İki öğrenci otobüs durağında birbirini bıçakladı. Bacağından yaralanan bir öğrenci otobüse bindi. Durumu fark eden şoför, gencin bacağını kravatıyla bağlayarak hastaneye yetiştirdi.

08.03.2025 16:28  Güncelleme: 16:58
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Kocaeli'nin Darıca ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Özbay Sokak'ta yer alan bir lisenin yanında bulunan otobüs durağında 2 gün önce dehşet yaşandı. 9. sınıf öğrencisi Ö.Ş.Ö. (17) daha önceden kavgalı olduğu ve başka lisede okuyan akranıyla karşılaştı.

LİSE ÖĞRENCİLERİ BİRBİRİNİ BIÇAKLADI

İki husumetli genç arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen lise öğrencisi ile Ö.Ş.Ö'ye birbirini bıçakladı.

İMDADINA OTOBÜS ŞOFÖRÜ YETİŞTİ

Bacağından yaralanan Ö.Ş.Ö., arkadaşları ile birlikte durakta bekleyen şehir içi otobüsüne bindi. Durumu fark eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsü şoförü Gökhan Yiğe, Ö.Ş.Ö'yü hastaneye yetiştirmek için zamanla yarıştı. Bir yolcu ise gencin kan kaybı yaşamaması için yaralının bacağına kravat bağladı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar araç içi kamerasına yansıdı. 2 gencin hastanedeki tedavileri devam ettiği öğrenilirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

"BACAĞINDAN ÇOK KAN AKMIŞTI"

Yaşananları anlatan otobüs şoförü Gökhan Yiğe, "Okul çıkış saatinde öğrencilerin durakta arabaya binmesini beklerken arbede yaşandı. Çocuklardan bir tanesi otobüse binerken aksayarak bindi. Çocuğun ayağından kan aktığını gördüm. Görür görmez hastaneye yetiştirmek istedim ve yetiştirdim. Çocuk arabadan inerken bacağından çok kan akmıştı. İnşallah çocuğa bir şey olmamıştır" dedi.

Okul çıkışında iki lise öğrencisi birbirini bıçakladı, imdadına otobüs şoförü yetişti
Kaynak: İHA

3-sayfa, Kocaeli, Darıca, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Okul çıkışında iki lise öğrencisi birbirini bıçakladı, imdadına otobüs şoförü yetişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • YURDAGÜL ALKAN:
    Husumeti uç noktaya taşıyan gençlerin bu davranışlarıni onaylamak mümkün değil. Şoförün dikkati ve bilinçli hareketi takdire şayan, kutluyorum şoför kardeşimizi. 51 0 Yanıtla
  • Cihan Işık:
    Z kuşağı gümbür gümbür geliyor 38 3 Yanıtla
  • mert çelik:
    liselerde arama yapılmıyor demekki 15 0 Yanıtla
  • Hajkanhajkan_42 Hajkan:
    Z kuşağı falan diyenler var şu olaylarin faillerini bir araştırın büyük çoğunluğu hep aynı tip. Tipi bozuk malum insanlar bulundukları her yeri yaşanmaz hale getiriyor. 9 1 Yanıtla
  • Nazife:
    herkeste tabanca pala bıçak konusarak anlaşılmıyormu bu genclerin sonu belli hapishane. 4 0 Yanıtla
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