Öldürene ödül vaadi! "Bitirim 3\'lü"den kan donduran cinayet planı

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Bir belediyeye daha kayyum atandı

El hareketini neden yaptığını açıkladı

İstanbul'un Pendik ilçesinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde görev yapan acil tıp teknisyeni Handan Ünlü ve ambulans şoförü Birol Ülkü arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

MOTOSİKLETLİ ŞÜPHELİLERİN SİLAHLI SALDIRISINA UĞRADI

Acil tıp teknisyeni Handan Ünlü durumu birlikte yaşadığı Tayfun Çevik'e anlattı. Tayfun Çevik, hastaneye gelerek tartıştığı Birol Ülkü'yü tehdit etti. Birkaç gün sonra motosikletle ilerleyen Birol Ülkü, peşinden gelen kasklı motosikletli şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçarken omzundan yaralanan Ülkü yere yığıldı.

KENDİSİNİ VURANLARIN İSMİNİ VERDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastanede tedavisi süren Birol Ülkü'nün polise verdiği ifadede kendisini vuranların daha önce tartıştığı Handan Ünlü ile Tayfun Çevik olabileceğini söylediği öğrenildi.

ÖLDÜRENE ÖDÜL VAADEDİLDİ

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu Tayfun Çevik ve Handan Ünlü yakalanarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine getirildi. Suçlamaları reddeden Tayfun Çevik'in telefonuna savcılık kararıyla el konuldu. Yapılan incelemelerde Çevik'in 'Bitirim3'lü' isimli bir sohbet grubu oluşturduğu tespit edildi. Grupta vurulan Birol Ülkü'nün fotoğrafının paylaşıldığı, olay günü kullanılan motosikletin fotoğrafının olduğu, olayı gerçekleştirmek için ise silah ve fişek temin ettikleri anların yer aldığı mesajlar bulundu. Ayrıca grupta Birol Ülkü'yü vuracak olan kişilerin ödüllendirileceği yönünde ifadelerde olduğu öğrenildi.

KAÇARKEN ÇIKMAZ SOKAĞA GİRDİLER

Şüphelilerin saldırıyı gerçekleştirdikleri anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin caddede motosikletiyle ilerleyen Birol Ülkü'ye arkadan ateş ederek yaraladıkları ardında çıkmaz sokağa girdikleri ve panikle motosikletlerinin kontrolünü kaybettikleri görülüyor.

4'Ü DE TUTUKLANDI

'Bitirim 3'lü isimli sohbet grubunun üyelerinden olan T.Ç. (18), B.Y. (17) ve U.Ç. (15) isimli şüpheliler, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası, 1 adet suç kaydı bulunan Handan Ünlü, 25 adet suç kaydı bulunan Tayfun Çevik, T.Ç. ve B.Y. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 15 yaşındaki U.Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.