Öldürene ödül vaadi! "Bitirim 3'lü"den kan donduran cinayet planı - Son Dakika
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Öldürene ödül vaadi! "Bitirim 3'lü"den kan donduran cinayet planı

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Pendik'te, iş arkadaşıyla tartışan 33 yaşındaki Handan Ünlü, durumu birlikte yaşadığı sevgilisi 25 yaşındaki Tayfun Çevik'e anlattı. Çevik'in 'Bitirim 3'lü' isimli sohbet grubu kurarak birlikte plan yaptığı şüpheliler, ambulans şoförü 40 yaşındaki Birol Ülkü'ye silahlı saldırı düzenledi. Ayrıca grupta Birol Ülkü'yü vuracak olan kişilerin ödüllendirileceği yönünde ifadelerde olduğu öğrenildi.

29.01.2025 21:14  Güncelleme: 23:25
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İstanbul'un Pendik ilçesinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde görev yapan acil tıp teknisyeni Handan Ünlü ve ambulans şoförü Birol Ülkü arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Öldürene ödül vaadi! 'Bitirim 3'lü'den kan donduran cinayet planı

MOTOSİKLETLİ ŞÜPHELİLERİN SİLAHLI SALDIRISINA UĞRADI

Acil tıp teknisyeni Handan Ünlü durumu birlikte yaşadığı Tayfun Çevik'e anlattı. Tayfun Çevik, hastaneye gelerek tartıştığı Birol Ülkü'yü tehdit etti. Birkaç gün sonra motosikletle ilerleyen Birol Ülkü, peşinden gelen kasklı motosikletli şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçarken omzundan yaralanan Ülkü yere yığıldı.

Öldürene ödül vaadi! 'Bitirim 3'lü'den kan donduran cinayet planı

KENDİSİNİ VURANLARIN İSMİNİ VERDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastanede tedavisi süren Birol Ülkü'nün polise verdiği ifadede kendisini vuranların daha önce tartıştığı Handan Ünlü ile Tayfun Çevik olabileceğini söylediği öğrenildi.

Öldürene ödül vaadi! 'Bitirim 3'lü'den kan donduran cinayet planı

ÖLDÜRENE ÖDÜL VAADEDİLDİ

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu Tayfun Çevik ve Handan Ünlü yakalanarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine getirildi. Suçlamaları reddeden Tayfun Çevik'in telefonuna savcılık kararıyla el konuldu. Yapılan incelemelerde Çevik'in 'Bitirim3'lü' isimli bir sohbet grubu oluşturduğu tespit edildi. Grupta vurulan Birol Ülkü'nün fotoğrafının paylaşıldığı, olay günü kullanılan motosikletin fotoğrafının olduğu, olayı gerçekleştirmek için ise silah ve fişek temin ettikleri anların yer aldığı mesajlar bulundu. Ayrıca grupta Birol Ülkü'yü vuracak olan kişilerin ödüllendirileceği yönünde ifadelerde olduğu öğrenildi.

Öldürene ödül vaadi! 'Bitirim 3'lü'den kan donduran cinayet planı

KAÇARKEN ÇIKMAZ SOKAĞA GİRDİLER

Şüphelilerin saldırıyı gerçekleştirdikleri anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin caddede motosikletiyle ilerleyen Birol Ülkü'ye arkadan ateş ederek yaraladıkları ardında çıkmaz sokağa girdikleri ve panikle motosikletlerinin kontrolünü kaybettikleri görülüyor.

Öldürene ödül vaadi! 'Bitirim 3'lü'den kan donduran cinayet planı

4'Ü DE TUTUKLANDI

'Bitirim 3'lü isimli sohbet grubunun üyelerinden olan T.Ç. (18), B.Y. (17) ve U.Ç. (15) isimli şüpheliler, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası, 1 adet suç kaydı bulunan Handan Ünlü, 25 adet suç kaydı bulunan Tayfun Çevik, T.Ç. ve B.Y. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 15 yaşındaki U.Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öldürene ödül vaadi! 'Bitirim 3'lü'den kan donduran cinayet planı
Öldürene ödül vaadi! "Bitirim 3\'lü"den kan donduran cinayet planı
Kaynak: DHA

Cinayet, 3-sayfa, Pendik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Öldürene ödül vaadi! 'Bitirim 3'lü'den kan donduran cinayet planı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mehmet Akın:
    ikinci 100 yıl akpkk türkiyesi 141 41 Yanıtla
  • Celil Başer:
    Mehmet akın isimli şahsın IP kodu taranarak cumhurbaşkanına hakaretten emniyet güçleri ile irtibata geçilmiştir 40 59 Yanıtla
  • Reis 13:
    şuraya bak , ağzı süt kokan çocuklar silahlarla suikast düzenliyor. Recep iti sarayda yaşamaya devam ediyor. 35 64 Yanıtla
    Mehmet Güven:
    senin ben 0 0
    ak yagiz:
    Bu ülkenin C baskanına hakaret etmek suçtur 0 0
    fatih mazlum:
    Ancak yurt disindan havlarsin kopek 0 0
    Celil Başer:
    Hakkında suç duyurusunda bulunmak için emniyetle bu yorumunla irtibata geçilmiştir 0 0
  • Mehmet Yılmaz:
    bizde kandildekilere ödül koyduk hiç bir motorlu gidip öldürmüyor 40 4 Yanıtla
  • YaHePYaHiC null:
    Beyler bu daha hiç bişey mahallelerde kabadayı ayağına yatan herkes mafyacilik oynuyor çete kuruyir coluk çocuk her ağzı süt kokanlar nlbeyinleri yıkanıp rahat rahat dolaşıyor. istediğini yaparım bilincinde beyni yıkanıyor.devlet ise uyuyor çünkü umrunda değil. bu çocuklar bizim çocuklarımız. aklı başında olanlarda bunlar yüzünden rahat yaşayamıyor akıllarda heryerde bu cetelesme işi. vursan bı dert vurmasan bı dert 24 1 Yanıtla
  • Yasin null:
    mafya dizilerin meyvesi. yayına devam. çünkü hiç kimse sorumlu değil 23 0 Yanıtla
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