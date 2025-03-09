Merve Nur bulunduğu mekanı sosyal medyadan paylaşınca öldürülmüş - Son Dakika
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Merve Nur bulunduğu mekanı sosyal medyadan paylaşınca öldürülmüş

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Diyarbakır'da, dün bir alışveriş merkezinin girişinde bulunan kafede otururken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Merve Nur Yararlık (22), toprağa verildi. Olayda yaralanan S.K. (21) ifadesinde, şüpheli B.A. (25) ile gündüz telefonda tartıştıklarını ve akşam bulundukları mekanı sosyal medyada paylaştıktan sonra olayın gerçekleştiğini söyledi.

09.03.2025 12:58
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Şanlıurfa kara yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin girişinde bulunan kafeye dün akşam saatlerinde B.A. tarafından dışarından tabancayla ateş açıldı. Tabancadan çıkan kurşun, kafede oturan Merve Nur Yararlık'ın boynuna isabet etti.

AVM'DE HAYATINI KAYBETTİ

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda S.K. de yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde Yararlık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Merve Nur Yararlık'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Merve Nur bulunduğu mekanı sosyal medyadan paylaşınca öldürülmüş

S.K. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Merve Nur Yararlık'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Yeniköy Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Merve Nur bulunduğu mekanı sosyal medyadan paylaşınca öldürülmüş

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

S.K.'nin hastanedeki tedavisi sürerken, alınan ifadesinde şüpheli B.A. ile arkadaş oldukları, gündüz telefonda tartıştıklarını ve akşam bulundukları kafeden fotoğraf paylaştıktan sonra, olayın gerçekleştiğini söyledi. Polis ekiplerinin, otomobille kaçan ve birçok suçtan kaydı bulunan şüphelinin yakalanması için çalışması sürüyor.

Merve Nur bulunduğu mekanı sosyal medyadan paylaşınca öldürülmüş

Diyarbakır, Alışveriş, Merve Nur, Güvenlik, 3-sayfa, Polis, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Merve Nur bulunduğu mekanı sosyal medyadan paylaşınca öldürülmüş - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Nurettin icoz İcoz:
    tam terör. biterkene bir eleman daha kazandı 2 0 Yanıtla
  • Beratefe12:
    Allah rahmet eylesin İsraili kafesinde can vermeseydi iyidi. İslamı yaşamımizdan toplumun çoğu kişi çok uzaklaşmiş. 0 0 Yanıtla
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