Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu - Son Dakika
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Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

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Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın 16 yaşındaki motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olduğu kaza sonrası çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılması, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a soruldu. Tunç, ''Eğer dosyanın içeriğinde bir hata varsa mutlaka bu itiraz yoluyla düzeltilir'' dedi.

13.07.2024 13:55  Güncelleme: 14:14
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İstanbul'da karıştığı ölümlü kaza sonrası çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fatma Zehra Kınık, Türkiye gündeminin tepesine oturdu. Dosyayla ilgili henüz bir bilgisi olmadığını belirten Adalet Bakanı Tunç, hatalı bir işlem varsa da itiraz yoluyla düzeltilebileceğini belirtti.

Beykoz ilçesinde yaşanan kaza 9 Temmuz Salı günü saat 13.30 sıralarında Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; otomobil sürücüsü Fatma Zehra Kınık, Baki Sokak'tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne çıktığı sırada, kasksız halde arkasında yolcuyla ilerleyen Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki sürücü ve yolcu düşerken sürücüsüz motosiklet, kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Kazada, motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk, arkasındaki yolcu Batın Barlas Çeki ve kaldırımdaki iki yaya yaralandı. Kazada yaralananlar, hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken, polis de çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Kazaya karışan otomobilin sürücüsünün Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık olduğu öğrenildi. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Kınık, polis merkezindeki işlemlerin ardından ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

"HATA VARSA DÜZELTİLİR"

Öte yandan; katıldığı 15 Temmuz Sempozyumu'nun ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a "Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızının karıştığı kaza vardı, ölümle sonuçlanan kaza. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, dosyayla ilgili size gelen bir bilgi var mı?" sorusu yöneltildi. Tunç, "Dosyayla ilgili benim bu konuda henüz bir bilgim yok. Ama şuna bakalım, eğer dosyanın içeriğinde bir hata varsa mutlaka bu itiraz yoluyla düzeltilir. Bu konuda dosyayla ilgili, yargının vereceği kararla ilgili bizim şu anda buradan bir yorum yapmamız doğru olmaz ama hatalı bir işlem varsa da bu itiraz yoluyla düzeltilebilecek bir durumdur" dedi.

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç\'a soruldu

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Son Dakika 3.Sayfa Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Fayton Faytoncu: Ölümlü kaza ve adli kontrol şartı ile serbest benim babam kaza yapti 8 de 8 kusurlu karsi taraftı üst geçidin altında olmuştu kaza trafik polisi raporu çizdi tam 8 de 8 kusurlu karsi taraf tam 5 ay hapis yattı … adaletiniz budur iste sizin 24 0 Yanıtla
    mürsel sarıteke: kuş kafesten kaçar Amerika'ya,sonra iade süreci:) 9 0
  • mustafa sagdic: dedi ve fakire isleyen adaletten sonra hz. omerin sozleriyle halka hitap etti 21 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic: zengin fakir ayrimi yapilmasi cok yanlis. allahin huzuruna herkez bedeniyle cikacak ve burda ayrimcilik yapanlar da obur tarafta ceza alacak 11 2 Yanıtla
  • Galatasaray 1905: zengin fakir arasındaki fark 5 0 Yanıtla
  • Ahmet burak: oh ne guzel dunya oldur birini sonra babandan dolayi keyfince gez disarda 4 0 Yanıtla
  • Adem Sevindik null: yok bu ülkede adalet falan 3 0 Yanıtla
    deyvani10 : oneki kurban 0 0
  • Erol Ozturk: Yandaş yorumcular ortada yok,sanırım ne yazacaklarına karar vermeye çalışıyorlar! 3 0 Yanıtla
  • Oooo: Ülkede adalet ve ihaleler başta olmak üzere çoğu kurum çürümüş durumda 2 0 Yanıtla
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