Osmaniye\'de Feci Kaza: 2 Ölü

Osmaniye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Bariyerlerin aracın motor bölümünden girip bagajı delerek çıktığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Bahçe ilçesi Gaziantep yönü Başer kimya arkasında meydana geldi. K.A. idaresindeki 27 AVG 36 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkması sonucu bariyerlere çarptı. Bariyerlerin otomobilin motor bölümünden girip bagajı delerek çıktığı kazada araçta bulunan şoför K.A. ve araçta yolcu olarak bulunan A.G. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine ambulans, jandarma, polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Bahçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE