Osmaniye\'de kardeşler arasında silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

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Osmaniye'de meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. İlk belirlemelere göre olayda yaralanan ve ölen şahısların kardeş olduğu öğrenildi.

SİLAHLI KAVGADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay, Osmaniyekent merkezi Gebeli Mahallesi 3518. Sokak'ta meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne silahlı kavga ihbarı verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, olay yerinde 2 kişinin cansız bedenini buldu.

ÖLEN VE YARALANAN KİŞİLER KARDEŞ

Yaralı 3 şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre silahlı kavgada yaralanan ve ölen şahısların kardeş olduğu öğrenildi.