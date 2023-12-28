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Otomobil bariyere ok gibi saplandı: 4 yaralı - Son Dakika
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Otomobil bariyere ok gibi saplandı: 4 yaralı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında otomobilin yoldan çıkması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, Sivas-Kayseri karayolu Mescitli köyü yakınlarında meydana geldi. Kazada sürücü ve otomobilde bulunan diğer 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

28.12.2023 - 18:35,
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Otomobil bariyere ok gibi saplandı: 4 yaralı

Sivas'ta otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ta otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas- Kayseri karayolu Mescitli köyü yakınlarında meydana geldi. F.T. idaresindeki 58 BV 799 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyere çarptı. Kazada sürücü ile otomobil içerisinde bulunan N.D., N.Y., ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan bir kişi ekiplerce kurtarılırken yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil bariyere ok gibi saplandı: 4 yaralı
Kaynak: İHA
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Sivas, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otomobil bariyere ok gibi saplandı: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil bariyere ok gibi saplandı: 4 yaralı - Son Dakika
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