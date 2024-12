Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı

3.Sayfa

Dönüş yapmak isteyen otomobille çarpışan motosikletli metrelerce böyle sürüklendi

HATAY - Hatay'da dönüş yapmak isteyen otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün kazayla birlikte savrularak metrelerce sürüklendiği anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Antakya ilçesi çevreyolu Ekinci Mahallesi mevkiinde yaşandı. Çevre yolundan sağa dönüş yapmak isteyen FİAT marka otomobille motosiklet çarpıştı. Motosikletin, otomobile ok gibi sağlandığı kazada devrilen motosikletin sürücüsü metrelerce sürüklendi. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı feci kaza an be an güvenlik kamerasına yansıdı.

"Motosikletli sürücü metrelerce sürüklendi"

Kazayı gören vatandaş Osman Konaç, "Akşam saatlerinde müşteriye satış yaptığım esnada bir ses geldi. Sesi nereden geldiğini duymadık. Dışarı çıkıp baktığımızda motosikletli arkadaş yan tarafta duran otomobilin altına girmişti. Kaza baya şiddetliydi. Sürücü arkadaşlarımızın daha dikkatli olmalarını işitiyoruz. Motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosikletli sürücü metrelerce sürüklendi" ifadelerini kullandı.