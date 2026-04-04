Nevşehir\'de yürek yakan kaza: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

04.04.2026 17:55  Güncelleme: 17:57
Nevşehir-Gülşehir karayolunda meydana gelen feci trafik kazası, bir aileyi yasa boğdu. Tırı sollamak isterken meydana gelen çarpışmada, annesinin kucağında bulunan 2 yaşındaki E.Y. olay yerinde yaşamını yitirdi. Genç çiftin yaralandığı kazada, minik bebeğin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Nevşehir- Gülşehir karayolunda meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

SOLLAMA SIRASINDA ÇARPIŞMA

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir-Gülşehir karayolunda B.Y. idaresindeki 50 AFE 506 plakalı otomobil, Yüksel M. yönetimindeki 50 AEZ 648 plakalı tırı sollamak isterken dorseye çarptı.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, otomobil sürücüsü Y.M. ile eşi D.N.Y.’nin yaralandığı belirlenirken, annesinin kucağında bulunan 2 yaşındaki E.Y.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden çocuğun cenazesi ise yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

TIR SÜRÜCÜSÜ KAZAYI ANLATTI

Kazaya karışan tırın sürücüsü Yüksel M., yaşananları şu sözlerle anlattı: "Ben kendi şeridimde gidiyordum ve araç arkamdan geliyordu. Herhalde daldı sola doğru fazla kaçtı. Sonra geri sağa gelmeye çalıştı. Geri sola kaçmak isterken arabasının sağ tarafını benim sol arka köşeme vurdu."

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, olayın detayları yapılacak araştırmanın ardından netlik kazanacak.

Kaynak: İHA

Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...
DMM, F-15 savaş uçağının Türk yapımı sistemle vurulduğu iddialarını yalanladı DMM, F-15 savaş uçağının Türk yapımı sistemle vurulduğu iddialarını yalanladı
Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den olay itiraf: Serenay Sarıkaya için hapis yatarım Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den olay itiraf: Serenay Sarıkaya için hapis yatarım
İnfial yaratan F-15 iddiası Türkiye’den jet yalanlama geldi İnfial yaratan F-15 iddiası! Türkiye'den jet yalanlama geldi
Kardeşinin cenazesinde kalp krizi geçiren kadın, hayatını kaybetti Kardeşinin cenazesinde kalp krizi geçiren kadın, hayatını kaybetti
İtalya’da dev havalimanlarında yakıt krizi: 9 Nisan’a kadar kısıtlama İtalya’da dev havalimanlarında yakıt krizi: 9 Nisan’a kadar kısıtlama
Tarsus’ta kayıp genç akıntıya böyle kapıldı: Son görüntüleri ortaya çıktı Tarsus'ta kayıp genç akıntıya böyle kapıldı: Son görüntüleri ortaya çıktı

23:20
İran’dan “ABD kendi askerlerini bombaladı“ iddiası
İran'dan "ABD kendi askerlerini bombaladı" iddiası
23:15
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
23:02
Ertan Torunoğulları’ndan Galatasaray’a: Kavga gerekiyorsa gerekeni yaparız
Ertan Torunoğulları'ndan Galatasaray'a: Kavga gerekiyorsa gerekeni yaparız
22:53
Agbadou’dan penaltı kararına tepki: Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir
Agbadou'dan penaltı kararına tepki: Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir
22:23
Beşiktaş’tan derbi sonrası üst üste paylaşımlar
Beşiktaş'tan derbi sonrası üst üste paylaşımlar
22:16
Beşiktaş taraftarları derbiyi bırakıp birbirini yumrukladı
Beşiktaş taraftarları derbiyi bırakıp birbirini yumrukladı
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:56
Fenerbahçe’nin iptal edilen golü geceye damga vurdu
Fenerbahçe'nin iptal edilen golü geceye damga vurdu
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
21:38
İran’dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
20:49
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
19:28
İran, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti
İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti
