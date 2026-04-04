Nevşehir\'de yürek yakan kaza: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Nevşehir- Gülşehir karayolunda meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

SOLLAMA SIRASINDA ÇARPIŞMA

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir-Gülşehir karayolunda B.Y. idaresindeki 50 AFE 506 plakalı otomobil, Yüksel M. yönetimindeki 50 AEZ 648 plakalı tırı sollamak isterken dorseye çarptı.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, otomobil sürücüsü Y.M. ile eşi D.N.Y.’nin yaralandığı belirlenirken, annesinin kucağında bulunan 2 yaşındaki E.Y.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden çocuğun cenazesi ise yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

TIR SÜRÜCÜSÜ KAZAYI ANLATTI

Kazaya karışan tırın sürücüsü Yüksel M., yaşananları şu sözlerle anlattı: "Ben kendi şeridimde gidiyordum ve araç arkamdan geliyordu. Herhalde daldı sola doğru fazla kaçtı. Sonra geri sağa gelmeye çalıştı. Geri sola kaçmak isterken arabasının sağ tarafını benim sol arka köşeme vurdu."

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, olayın detayları yapılacak araştırmanın ardından netlik kazanacak.