2 yaşındaki çocuk arabanın içinde mahsur kaldı - Son Dakika
2 yaşındaki çocuk arabanın içinde mahsur kaldı

18.10.2025 09:58
İstanbul Kartal'da bir kadın otomobilini park ettikten sonra araçtan inince anahtar otomobilin içinde kaldı ve kapılar kilitlendi. Araçta mahsur kalan 2 yaşındaki çocuk itfaiyenin camı kırmasıyla kurtarıldı.

İstanbul'un Kartal ilçesine bağlı İzci Sokak üzerinde bir kadın otomobilini park ettikten sonra kısa süreliğine araçtan indi. Bu sırada anahtar otomobilin içinde kaldı ve kapılar kilitlendi.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUK ARABADA MAHSUR KALDI

Araçta bulunan 2 yaşındaki çocuğa kapıyı açması için düğmeye basması söylendi ancak küçük yaşta olduğu için ne yapacağını anlayamadı. Otomobil içinde bunalan ve ağlamaya başlayan çocuğu kurtarmak için olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE CAMI KIRARAK KURTARDI

Anne gözyaşları içinde beklerken, itfaiye ekipleri aracın camını kırarak çocuğu çıkardı. Annesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan çocuğuna gözyaşları ile sarıldı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Alperen Babür:
    böyle bu model arabalarda anahtar içerde kalsa bile kapılar kilitlenmez, anahatarı içinde unutup uzaklaştığınız an bu mdellerde alarm çalar ve lambalar yanıp söner işaret verir, ben resimlere bakınca araba dışardan kilitlenmiş ve aynalar bile çekilmiş, anahtar içindeyken araba kendini kilitlemez… 0 0 Yanıtla
  • Alperen Babür:
    yok öyle bişey, arabanın anahtarını içinde unutmuşda kapı kilitlenmiş, geç onu, gördüğüm kadarı araba mercedes ve helede bu arabalarda anahtar içinde kalsa bile araba kilitlemez, siz kilitleseniz bile kapılar tekrar açılır, zaten böyle arabalarda sen uzaklaşınca vede anahtar yanındaysa kendiliğinden kilitlendiği gibi anahtarı içinde unutunca bir müddet sonra alarm verir lambalar yanıp söner… 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
