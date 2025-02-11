Özel Kalem Müdür Vekili Güdük\'ü öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet ve 27 yıl hapis istemiyle dava

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Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ü makamında tabancayla öldüren katil zanlısı Mikail Güvenir hakkında dava açıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili 31 yaşındaki Samet Güdük'ü belediyedeki makamında tabancayla öldüren 45 yaşındaki Mikail Güvenir hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 27 yıl hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle dava açıldı. Sanık Mikail Güvenir, iddianamede yer alan savunmasında Özel Kalem Müdür Vekili Güdük'ü tarla kiralama nedeniyle istemeyerek öldürdüğünü belirterek, "Samet'e dönüp 'hakkım haram olsun' dedim ve belimde bulunan silahı çıkararak 2-3 el ateş ettim. Samet'i öldürmek için belediyeye gitmedim. Ateş ederken de amacım kendisini korkutmaktı" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası çalışanı Mikail Güvenir, 12 Şubat 2024'te Atatürk Caddesi'nde bulunan Adana Büyükşehir Belediyesi yeni binasına gidip Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'e makamında tabancasıyla 3 el ateş ederek öldürdü. Olaydan sonra belediyeden çıkarken belediye çalışanları Ümit Kaya, Gökhan Sakar, Cemil Sayın ve Hasan Ciniviz'i tehdit ederek kaçan ve daha sonra polise teslim olup tutuklanan katil zanlısı Mikail Güvenir hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Dava açıldı

Cumhuriyet savcısı, katil zanlısı Mikail Güvenir hakkında "Tasarlayarak Öldürme, Zincirleme Şekilde Silahla Tehdit, Kamu Malına Zarar Verme, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma" suçlarından 13 Ocak 2025'te iddianame hazırladı. Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame bazı eksiklikler nedeniyle savcıya iade edildi. Cumhuriyet savcısı eksiklikleri giderdikten sonra 31 Ocak 2025'te iddianameyi tekrar mahkemeye gönderdi. Yapılan inceleme sonunda iddianame kabul edildi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Savcı, sanık Mikail Güvenir'in 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 4 belediye görevlisini tehdit etmekten 5'er yıldan 20 yıl, 'kamu malına zarar vermekten' 4 yıl ve 'ruhsatsız silah bulundurmaktan' da 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Savcı, ayrıca sanık Mikail Güvenir'i azmettirdiği yönündeki iddialarla ilgili de yapılan soruşturmayla ilgili olarak "meçhul sanık" hakkında "kasten öldürme" suçundan kovuşturmaya yer olmadığı yönünde ek karar verdi.

İddianamede, ölü muayene ve otopsi tutanağına, sanığın savunmasına, tanıkların ve müştekilerin ifadelerine, güvenlik kamera görüntüsü kayıtlarına, kriminal ve sanığa ait cep telefonunun incelemesi ile ilgili raporlara yer verildi. Ölü muayene ve otopsi raporlarında, Samet Güdük'ün vücudunda toplam 3 adet ateşli silah mermi çekirdeği giriş yarası tespit edildiği, yaralanmalarının ayrı ayrı tek başlarına ölüm meydana getirir nitelikte olduğu belirtilerek, "Kişinin ölümünün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı iç organ yaralanması ve iç kanama sonucu meydana gelmiş olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Müştekilerin de iddianamede ifadelerine ayrı ayrı yer verildi. Belediye çay ocağında çalışan Hasan Ciniviz, şüpheli Mikail'i 2-3 yıldır belediyeye yardım talebi için gelip gitmesi nedeniyle tanıdığını söyledi. Olay günü saat 11.30 sıralarında şüpheliyi beklerken gördüğünü, konuşma sırasında şüphelinin kendisine Samet Güdük'e yumurta getirdiğini söylediğini belirten Ciniviz, "Çay ocağında çalıştığım sırada 3-4 el silah sesi duydum. Koridora çıktığımda şüpheli elinde tabanca ile Samet'in odasından çıktı. Kaçarken bana tabanca doğrultarak 'karışma bana sana da sıkarım, çekil gir odana' dedi. Korkarak çay ocağına girdim. Bu sırada şüpheli kaçtı ve 1 el silah sesi geldi. Samet'in odasına gittiğimde yaralıydı" dedi.

"Sıkarım lan yaklaşma"

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan diğer müşteki Ümit Kaya da iddianamede yer alan ifadesinde, olay günü Samet Güdük'ün odasının bulunduğu katta durduğu sırada odadan 3-4 el silah sesi geldiğini, ses üzerine odaya doğru gittiğini, bu sırada odadan elinde tabanca ile şüpheli Mikail'in çıktığını söyledi. Şüpheli Mikail'in elinde bulunan tabancayı kendisine doğrultarak 'sıkarım lan yaklaşma' dediğini ifade eden Kaya, "Korkup şüphelinin önünden çekildim. Şüpheli kaçmaya başladı. Samet'in odasını kontrol ettiğimde Samet yaralı halde yerde yatıyordu" dedi.

Belediyede işçi olarak çalışan müşteki Gökhan Sakar da, olay günü üç el silah sesi duyduğunu, koridora çıktığında olay nedeniyle tanıdığı şüpheli Mikail'in elinde bulunan tabancayı kendisine doğrultarak 'kıpırdama yaklaşma seni de vururum' diyerek kendisini tehdit ettiğini söyledi.

Olayın olduğu sırada şüpheli Mikail Güvenir ve Samet Güdük ile birlikte odada bulunan tanıklar Mehmet Dedecan, Ömer Temel ve Sercan Işık ise verdikleri ifadede olayın nasıl olduğunu şöyle anlattılar:

"Olay günü ziyaret amacıyla aynı iş yerinde çalışmamız nedeniyle Samet Güdük'ün odasında bulunuyorduk. Odada olay nedeniyle tanıdığımız şüpheli Mikail Güvenir de bulunuyordu. Bir süre sohbet ettik. Daha sonra şüpheli Mikail, odadan çıkmak için Samet'ten müsaade istedi. Bu sırada telefonlarımız ile ilgileniyorduk, o yüzden dalgındık. Bir anda silah sesi üzerine irkildik. Şüpheli Samet'e peş peşe 3-4 el ateş etti. Daha sonra odadan elinde silah ile ayrıldı. Şüpheli ve Samet arasında husumet bulunup bulunmadığı ile ilgili bilgimiz yok. Şüphelinin olay sırasında bize yönelik bir eylemi olmadı."

Hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 27 yıla kadar hapis cezası istenen sanık Mikail Güvenir iddianamede yer alan savunmasında Adana Büyükşehir Belediyesinde belediyeye bağlı halk ekmek büfelerinde ekmek satışında görevli olduğunu, belediyede yaklaşık 2-3 yıl önce işe başladığını söyledi. Sanık Güvenir, Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ü neden ve nasıl öldürdüğünü şöyle anlattı:

"Ben belediyeye gidip iş talebinde bulunuyordum. Bu esnada Samet'le de tanışma fırsatı buldum. Deprem zamanı belediyeden çadır, battaniye, soba, yiyecek içecek talebinde bulunuyordum. Bu taleplerim sırasında Samet ile samimiyetimiz arttı. Samet'in makam odasında baş başa oturduğumuz sırada bana 'sizin köyün aşağısında 43 dönüm tarla var, bu tarla eski belediye başkanı Hüseyin Sözlü zamanında alındı. Buraya arıtma tesisi kuracaktık. Şu an belediye tesis kurmuyor. Bu tarlayı sana 49 yıllığına kiralayalım' dedi. Ben paramın olmadığını, 100-150 bin TL birikmiş param olduğunu ve ne kadara kiralayabileceğimi sordum. Kendisi bana '1 milyon 500 bin TL'ye sana kiralarız' dedi. Ben de bu parayı bulamayacağımı söyledim. Kendisi bana yine 'köyden biriyle ortak olup beraber kiralayabilirsiniz' dedi. Bana bu sırada tarlanın konumunu gösterdi. Ben de o köyden olduğum için köye giderek tarlanın bulunduğu yere baktım. Kendisini kullanmış olduğum hattan aradım. Kendisi bana whatsapp üzerinden aramamı söyledi. Ben kendisini whatsapp üzerinden aradım. Kendisine tarlanın etrafının duvarlarla örülü olduğunu söyledim. Kendisi de bana arazinin bulunduğum yer olduğunu söyledi. Evime gittim. Kendisi bir gün sonra beni whatsapp üzerinden arayarak 'parayı ne yaptın, buldun mu' dedi. Ben de '30 bin TL'lik canlı koyun aldım, 100 bin TL de birikmiş param var. Toplam 130 bin TL param oldu' dedim. Kendisi bana '150 bine tamamla' dedi. Ben de 'şimdi 130 bin TL'yi getirip vereyim daha sonra üstünü tamamlarım' dedim. Kendisi bana partinin Türkmenbaşı Bulvarı üzerinde bulunan seçim bürosuna gelmemi söyledi. Kendisi bana 'paraları yumurta kepinin arasına koy, köyden yumurta getiriyormuş gibi davran, seçim bürosuna parayı getir' dedi. Ben de taksiye binerek seçim bürosuna gittim. Samet'in seçim bürosundaki ofisine geçtik. Yumurta kolisi ve koli içerisinde bulunan 130 bin TL parayı kendisi aldı."

Daha sonra Güdük'ü arayarak tarla işini sorduğunu anlatan Güvenir, "Samet de bana '100 bin TL daha bul halletmeye çalışıyorum' dedi. Bunun üzerine köyde oturan arkadaşım Bozan İpek'e 'Samet isminde bir tanıdığım var, belediyeye ait 43 dönüm tarlayı 49 yıllığına bana kiralayacak, benim maddi durumum iyi değil, birlikte kiralayıp işletelim mi' dedim. Daha sonra Bozan ile birlikte tarlaya bakmaya gittik. Bozan da kiralama işlemini kabul etti. Kendisini Samet ile tanıştırmamı istedi ancak Samet tanışmayı kabul etmedi. Samet bana 'muhatabım sensin' dedi. Bir iki defa benim telefonum üzerinden Bozan ile görüştü. Samet bizden parça parça para istiyordu. Bu parayı denkleştirerek kendisine götürüyordum. Ben yumurta kepinin içinde neden para verdiğimi sordum ancak kendisi 'bana milletin içinde para verme, ben hallederim sen canını sıkma' şeklinde sözler sarf ediyordu" dedi.

Olay günü sabah saat 09.00'da Samet'i aradığını 'sana yumurta getireceğim' diyerek belediyeye gittiğini anlatan Güvenir, şunları kaydetti:

"Bir bakkaldan köy yumurtası satın aldım. Yumurtayı aldıktan sonra belediyeye giderek yukarı çıktım. Samet'in odasında misafirler bulunuyordu. Ben de bekleme salonunda misafirlerin gitmesini bekledim. Daha sonra Samet beni odasına çağırdı. Odasında tanımadığım bir kişiyle oturuyordu. Daha sonra iki kişi daha geldi. Seçimle ilgili konuşuyorlardı ben dinliyordum. Daha sonra ben çıkacağım esnada Samet'e 'abi bizim tarla işi ne oldu' dedim. O da bana küfür ederek 'git buradan sonra gel' dedi. Bunları konuşurken kendisi makam koltuğunda oturuyordu. Ben de Samet'in sağ tarafında oturuyordum. Daha sonra Samet'e dönüp 'hakkım haram olsun' dedim ve belimde bulunan silahı çıkararak 2-3 el ateş ettim. Odada bulunan şahıslara 'çekilin' dedikten sonra kaçmaya başladım."

Olayı tasarlayarak veya kişilerin azmettirmesi sonucunda yapmadığını söyleyen Güvenir, "Olay anlık gelişmiştir. Ben olay yerinden taksiye binerek en yakın karakola giderek silahla birlikte teslim oldum. Samet'i öldürmek için belediyeye gitmedim. Ateş ederken de amacım kendisini korkutmaktı. Olay ani bir şekilde gelişmiştir" ifadelerini kullandı.

"Samet ile görüşmedim"

Şüphelinin savunmasında ismi geçen kişilerin de ifadeleri alındı. Tanık olarak ifadesi alınan Bozan İpek'in, şüphelinin belirttiği tarla olayını doğruladığı ancak kiralama olayı ile ilgili Samet Güdük ile görüşmediğini, yalnızca şüpheli ile muhatap olduğunu, meydana gelen olay ile ilgili bilgisinin bulunmadığını söyledi.

Telefonla görüşmüşler

İddianamede şüpheli Mikail Güvenir ile öldürdüğü Samet Güdük'ün kullanmış oldukları cep telefonu hatlarının alınan HTS kayıtlarına da iddianamede yer verildi. Şüpheli ile öldürdüğü Güdük arasında çok sayıda arama aranma kayıtlarının bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Şüphelinin eylemini kendi iradesi ile gerçekleştirdiği kabul edilerek soruşturmaya bu yönden devam olunduğu ifade edilen iddianamede, yine şüphelinin beyanlarında belirtmiş olduğu maktulün kendisini belediye arazisi kiralama vaadi ile dolandırdığını iddia ettiği olay ile ilgili bu hususun şüpheli hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmaması yönünde önem arz ettiği ancak şüphelinin iddialarının doğruluğu ile ilgili yeterli nitelikte delil elde edilemediği kanaat edilmiş ise de bu hususta yapılacak değerlendirmenin mahkemenin takdirine sunulduğu belirtildi.

Sanık Mikail Güvenir 13 Haziran'da hakim karşısına çıkacak. - ADANA