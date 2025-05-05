Özgür Özel'e saldıran şahıstan pes dedirten sözler - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Özgür Özel'e saldıran şahıstan pes dedirten sözler

Geniş Video İzle

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumruklu saldırıyı gerçekleştiren şüpheli Selçuk Tengioğlu'nun Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Tengioğlu'nun gözaltı süresinin 1 gün uzatıldığı öğrenildi. Şüphelinin ilk ifadesinde saldırıyı daha önceden planlamadığını belirterek "Spontane olarak sağ elim kalktı ve Özgür Özel'e vurdum" dediği öğrenildi.

05.05.2025 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybeden, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen tören sonrası, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumruklu saldırıyı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren Selçuk Tenbgioğlu (66) gözaltına alındı. Olayın ardından Beyoğlu Şehit Haşim Usta Polis Merkezine götürülen şüphelinin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde sürüyor.

16 YIL CEZAEVİNDE KALMIŞ PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMMÜŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde sorgusuna devam edilen ve 1 gün ek gözetim izni alınan şüpheli Selçuk Tengioğlu'nun poliste yapılan sorgusunda olayı planlamadığını ve bir anda yapmaya karar verdiğini söylediği öğrenildi. Polis soruşturması sonucunda Selçuk Tengioğlu'nun geçmişte 2 çocuğunu öldürdüğü için 16 yıl cezaevinde kaldığı, bir süre Adana'da psikolojik tedavisi gördüğü belirlendi.

Özgür Özel'e saldıran şüpheli: Spontane olarak sağ elim kalktı ve vurdum

MARANGOZLUK BULAŞIKÇILIK VE BOYACILIK İŞLERİNDE ÇALIŞMIŞ

Şüphelinin geçmişte boyacılık ve marangozluk gibi işlerde çalıştığı belirlenirken, son dönemde Alanya'da bulaşıkçılık yaptığı tespit edildi. Şüphelinin ifadesinde sezon açılması nedeniyle bu olay meydana gelmeseydi, yakın zamanda Alanya'ya çalışmak için gideceğini söylediği belirtildi.

KAHVALTI YAPIP AKM'NİN ÖNÜNE GİTMİŞ

Şüphelinin ifadesinde sabah saatlerinde kaldığı apart otelde kahvaltı yaptıktan sonra sempatisinin de olduğu Sırrı Süreyya Önder'in cenaze törenine katılmak için AKM'nin bulunduğu Taksim Meydanı'na geldiğini söylediği öğrenildi.

Özgür Özel'e saldıran şüpheli: Spontane olarak sağ elim kalktı ve vurdum

"ÖZGÜR ÖZEL'İ BİR ANDA GÖRÜNCE ANLIK OLARAK KARAR VERDİM"

Olay günü AKM'nin içine hiç girmediğin sürekli dışarıda olduğunu söyleyen şüphelinin Özgür Özel'in bir anda çok yakınına geldiğini fark ettiğini belirterek "Spontane olarak sağ elim kalktı ve ona vurdum. Bu hareketi o ana kadar planlamamıştım. O anda aklıma geldi ve yaptım" dediği öğrenildi.

Özgür Özel'e saldıran şüpheli: Spontane olarak sağ elim kalktı ve vurdum

GÖZALTI SÜRESİ 1 GÜN UZATILDI

Savcılık tarafından 1 gün daha gözetim izni verilen şüphelinin sorgusunun aralıksız devam ettiği, olayla ilgili tüm gerçeklerin ortaya çıkması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

SALDIRGAN EVLAT KATİLİ ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziksel saldırıda bulunan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu'nun 2004 yılında Hatay'da B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürmekten ve 2 çocuğunu yaralamaktan dolayı sabıkası olduğunu bildirdi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise hırsızlık ve tehdit suçlarından da kaydı bulunan ve müebbet hapis cezası alan saldırganın 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldığını açıkladı. Evlat katilinin tahliye edilmesi kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Özgür Özel\'e saldıran şahıstan pes dedirten sözler
Kaynak: DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gayrettepe, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Sözler, Selçuk, Güncel, Hukuk, PES, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Özgür Özel'e saldıran şahıstan pes dedirten sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Kocarex Bigrex:
    İmamoğlu yaptırdı 26 45 Yanıtla
  • Ahmet Kartal:
    Ekremle yüzleştirmek lazım 15 20 Yanıtla
  • Barış Yılmaz:
    s.git 31 2 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    saldırgan piyon belli arkasında bu talimatı verenler var yakın zamanda siyasilerin söylemlerine bakmak lazım tehdit veya tehdit iması içeren sözler sarfeden var mı. varsa onlardan almıştır talimatı 24 2 Yanıtla
  • Baarn22!:
    yaw hee hee bizde inandik 17 2 Yanıtla
  • 3475082Ak:
    şimdi buna spontene bir ceza vermek lazım.. 10 0 Yanıtla
  • Gez Gez Bitmiyor:
    ozgur özel de üzerine çorba döktüğü için kameraları bantlanmıştı. hangisi daha tuhaf 4 0 Yanıtla
  • Mehmet Yavuz:
    CEHEPE DE AYNI BÖYLE YALAN SÖYLÜYOR 3 1 Yanıtla
  • Serkan Sarı:
    memlekette " kahraman" inek hırsızları evlat katilleri bitmez ve her chp genel başkanı bir cenazede saldırıya uğrar azmettiricileri pişkin pişkin sırıtmaya himaye edilmeye devam eder 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç: Özel’e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi Bakan Tunç: Özel'e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi
Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son Şampiyon belli oldu Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son! Şampiyon belli oldu
Özgür Özel’e yumruk atan saldırganın katlettiği oğlunun mezarındaki sözler dikkat çekti Özgür Özel'e yumruk atan saldırganın katlettiği oğlunun mezarındaki sözler dikkat çekti
Sırrı Süreyya Önder’in annesi tabuta sarılıp ağıt yaktı Sırrı Süreyya Önder'in annesi tabuta sarılıp ağıt yaktı
Sırrı Süreyya Önder’e veda Son yolculuğuna uğurlandı Sırrı Süreyya Önder'e veda! Son yolculuğuna uğurlandı
Özel’e saldırı MHP lideri Bahçeli: Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir Özel'e saldırı! MHP lideri Bahçeli: Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir
Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti
Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor
Arda Güler’in attığı golde Mbappe’nin yüzü düştü Arda Güler'in attığı golde Mbappe'nin yüzü düştü
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Özgür Özel’e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez Dışişleri Bakanı Fidan'dan Özgür Özel'e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez
İstanbul Boğazı’nda inanılmaz görüntüler Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı İstanbul Boğazı'nda inanılmaz görüntüler! Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 13:02:44. #7.12#
SON DAKİKA: Özgür Özel'e saldıran şahıstan pes dedirten sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.