Saldırıya uğrayan Özgür Özel'in ailesine tehdit mesajları! Kızının ev adresi paylaşıldı - Son Dakika
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Saldırıya uğrayan Özgür Özel'in ailesine tehdit mesajları! Kızının ev adresi paylaşıldı

Saldırıya uğrayan Özgür Özel\'in ailesine tehdit mesajları! Kızının ev adresi paylaşıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen veda töreninin çıkışında saldırıya uğradı. Gelişmenin ardından saldırgan adına açılan bir sosyal medya hesabından Özgür Özel ve kızına yönelik tehdit mesajları paylaşıldı. Mesajlarda, Özel'in kızı İpek Özel'in ev adresi de paylaşıldı.

04.05.2025 20:05
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen cenaze töreninin ardından fiziksel saldırıya uğradı.

Özgür Özel'in ailesine tehdit mesajları: Kızının ev adresi paylaşıldı

ÖZEL'İN AİLESİNE TEHDİT MESAJLARI: KIZININ EV ADRESİ PAYLAŞILDI

tv100'ün haberine göre; CHP liderine yapılan saldırı sonrasında açılan bir sosyal medya hesabından Özgür Özel ve kızı Özel'e yönelik tehdit mesajları paylaşıldı. Tehdit mesajlarında Özel'in kızı İpek Özel'in ev adresi de paylaşılırken, "Bu filmin sonu sizin sonunuz mezarlıkta olur" ifadeleri kullanıldı.Başka bir paylaşımda ise saldırgan Selçuk Tengioğlu olduğunu belirten bir kişi, "Kardeşimin eline sağlık", "Bir dahakine bu şekilde olmayacak", "Ailesi de karısı da çocuğu da dışarıya giderken bir kez daha düşünerek adım atsınlar", "Karısı da kendisi de yok olur" tehditlerini içeren bir mesaj paylaştı.

Özgür Özel'in ailesine tehdit mesajları: Kızının ev adresi paylaşıldı

NE OLMUŞTU?

Sırrı Süreyya Önder'e veda törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKM çıkışında saldırıya uğradı. Saldırganın daha önce çocuklarını öldürmekten sabıkalı olan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu öğrenildi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Tengioğlu, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Saldırganın, emniyette ifade alma işlemi devam ediyor.

Özgür Özel'in ailesine tehdit mesajları: Kızının ev adresi paylaşıldı

"ÇOCUKLARINI ÖLDÜRMEKTEN SABIKALI"

İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırıda bulunan şahısla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziki saldırı gerçekleştiren 66 yaşındaki S.T. adlı şahsın; 2004 B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir. Hırsızlık ve Tehdit suçlarından kaydı vardır. Müebbet Hapis Cezası alan S.T.,2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır."

Sırrı Süreyya Önder, Sosyal Medya, Özgür Özel, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Medya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Saldırıya uğrayan Özgür Özel'in ailesine tehdit mesajları! Kızının ev adresi paylaşıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Emir Arslan:
    çocuklarını öldüren herkesi öldürür. suç bunu dışarı bırakanlarda 112 1 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bir yerde dağda eşkiya varsa demişler...O eşkiyadan padişahın haberi vardır,demişler...Ta yıllar önce...Bu işin arkasında akp yoksa ben hiç bir şey bilmiyorum... 63 31 Yanıtla
  • Elisa21:
    ETME BULMA DÜNYASI SAVCI LARI, POLİSLERİ HEDEF GÖSTERİRKEN İYİYDİ 19 66 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Devlet devletse bunları yakalar gotunden kan alır, Bu devlet yaparmı yapamaz, Adam 2 çocuğunu öldürmüş dışarıda geziyor. Devlet nerede ne bileyim nerede devlet suçsuz muhalifleri içeri takmakla meşgul 73 6 Yanıtla
  • Hüseyin Ülgülü:
    MÜEBBET ALMİŞ BİRİ SERBEST TÜRKİYE DE ADALET YOK... 65 4 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    tam da akp kitlesinin istediği Türkiye bu. makarnayla karnım doysun ona buna satasayim 42 15 Yanıtla
  • 34ts6665:
    bu ülkenin sonu son değil bu şekil giderse bize geçmiş olsun 48 3 Yanıtla
  • Murat Avci:
    yazıklar olsun ki,bu kadar alçalabiliyor insanlar.. 50 0 Yanıtla
  • Mustafa yavuzdeger:
    tamam ikinci bir kemal kıl. vakası daha. 12 24 Yanıtla
  • ahmet3131:
    bir genel başkana da böyle bir saygısızlık yapılmaz ki yazıktır günahtır be kardeşim ama korumaları teneke 18 0 Yanıtla
  • Murat Zor:
    Burakın bu ayakları. En acemi koruma personeli de bilirki bu bir tezgah.!! Koruma prosedörüne göre nerede öndeki koruma?? Günah çıkarmak için güzel tezgah. İki evladını katleden bir yaratığın yapacağı iş değil bu. kokusu çıkar yakında. 2 aydır milleti gaza getiren kimdi? ezin geçin polisi diyen kimdi? milli markaları boykot edin diyen kimdi? Atatürk yaşasa ilk sizin gibileri asardı. 4 8 Yanıtla
  • Murat Bayezit:
    welcome to the Ottoman Empire 2 2 Yanıtla
  • 220822B.:
    elisa31lik sen ne içiyon yorummyazarken 0 0 Yanıtla
  • Fatih Yilmaz:
    Siyasileri atacak yer kalmayınca katilleri çıkarıp yer açıyoruz. Gün yüzü görmemesi gereken insan nasıl dışarıda olabilir. Bunu hangi kanun yazmış. 0 0 Yanıtla
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