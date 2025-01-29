Umreden yeni gelmişti! Cinayete kurban giden talihsiz kadının ölümünde kahreden detay - Son Dakika
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Umreden yeni gelmişti! Cinayete kurban giden talihsiz kadının ölümünde kahreden detay

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Gaziantep'te eski kocası tarafından parkta silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan Fatma Köklü, 9 günlük yaşam savaşını kaybetti. Katil zanlısının, eski eşini parka öldürmek için çağırdığı ve evden çıkarken de çocuklarına, "Bugün annenizi öldüreceğim" dediği ortaya çıktı.

29.01.2025 12:34  Güncelleme: 14:34
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Gaziantep'te 20 Ocak 2025 öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi Celal Doğan Parkı'nda meydana gelen olayda Mehmet Yeter isimli şahıs, boşandığı eski eşi Fatma Köklü (39) görüşmek için parkta buluştu. Mehmet Yeter, bir süre görüştüğü Köklü ile tartışmaya başladıktan sonra üzerindeki tabanca ile kafasına ateş etti.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, yakındaki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Özel hastanede 9 gündür yoğun bakımda tedavi gören Fatma Köklü, sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalelerini rağmen kurtarılamadı. Eski kocası tarafından öldürülen Fatma Köklü'nün cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Umreden yeni gelmişti! Cinayete kurban giden talihsiz kadının ölümünde kahreden detay

ÇOCUKLARINA "ANNENİZİ ÖLDÜRECEĞİM" DEMİŞ

Olay sonrası kaçan ve cinayet büro amirliği ekiplerince saklandığı köye düzenlenen operasyonla yakalanan katil zanlısı Mehmet Yeter'in olayı planlı bir şekilde gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Öldürülen kadının ağabeyi Fatih Köklü, katil zanlısının olay günü 10 ve 11 yaşlarındaki 2 çocuğuna, "Bugün annenizi öldüreceğim" dediğini iddia etti.

Umreden yeni gelmişti! Cinayete kurban giden talihsiz kadının ölümünde kahreden detay

"BU CİNAYETİ KAFASINDA TASARLAMIŞ"

Katil zanlısının olayı planlı bir şekilde gerçekleştirdiğini iddia eden ağabey Fatih Köklü, "Geçimsizlikleri vardı. Daha önce yine böyle ölüm tehditleri yaptı. Daha önce kavga etmişlerdi. Karakola gidip kız kardeşimizi aldık. Uzaklaştırma talep ettik. Daha sonra boşandılar. Boşandıktan sonra çeşitli bahanelerle kız kardeşimi çağırıyordu. 'Çocuklar seni özledi görmek istiyor' gibi bahanelerle yanına çağırıyordu. Kız kardeşim nafaka talep etmedi. Kız kardeşim yeni Umre'den geldi. Daha önce de birçok kez görüşmek istemiş. Kız kardeşim son kez 'beni arama, rahatsız etme' demek için gitmiş yanına. Bu cinayeti kafasında tasarlamış hatta oğluna 'annenizi bugün öldüreceğim' demiş. Bu planladığı bir şeydi. Kız kardeşim 'beni rahat bırak artık deyince' kardeşimin tam yüzünün ortasından silahla vurmuş. Yaklaşık 10 gündür yoğun bakımdaydı. Bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Biz o günden beri perişan durumdayız. Annem hasta evlat acısı yaşadı. Kelimelerle ifade edilemeyecek şekilde kötüyüz. Daha önce de öldürmeye çalıştı. Kız kardeşim yemek yaparken arkadan gelip boğazına bıçak çekmiş" dedi.

Umreden yeni gelmişti! Cinayete kurban giden talihsiz kadının ölümünde kahreden detay

"CAYDIRICI BİR CEZA ALMASINI İSTİYORUZ"

Katil zanlısının en ağır cezayı almasını istediklerini de vurgulayan Köklü, "Ülkemizde maalesef kadın ölümlerine caydırıcı cezalar yok. Biz kadın cinayetlerinde idam olmasını istiyoruz. Bizim başımıza gelmez diye düşünmeyin. Biz bugün kız kardeşimizi kaybettik. Caydırıcı bir ceza olmasını istiyoruz. Bizim yüreğimiz yandı, başkalarının yüreği yanmasın. Sanık 'bana ihanet etti' diyecek. İftiralar atacak. İyi hal indirimi isteyecek. Fakat bizim devletimize inancımız tam. Sanığın en ağır cezayı alacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Öte yandan, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları neticesinde saklandığı köyün etrafı sarılarak bulunduğu eve yapılan gece operasyonu ile kıskıvrak yakalanan katil zanlısı eski eş Mehmet Yeter'in ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Umreden yeni gelmişti! Cinayete kurban giden talihsiz kadının ölümünde kahreden detay
Kaynak: İHA

gaziantep, 3-sayfa, Cinayet, Mahkeme, Kurban, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Umreden yeni gelmişti! Cinayete kurban giden talihsiz kadının ölümünde kahreden detay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Veysi Karaman:
    sereffsiz 61 2 Yanıtla
  • Murat Ergin:
    Allah rahmet eylesin madem o sözde baba çocuklarını tehdit ediyor annenizi öldürürüm diye çocuklar o zaman niye yetkilileri aramıyorlar. bu ülkede adalet kalmamış maalesef kimseye güvenilmiyor 27 0 Yanıtla
  • kazbek tseyev:
    arkadaş bende boşandım.Allah, Allah, okuduklarımı anlamakta bu milleti anlamakta çok zorlanıyorum 19 0 Yanıtla
  • Gakko 23:
    kansız köpek 11 0 Yanıtla
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