Pedofililer resmen cirit atıyormuş! İşte Türkiye'de yasaklanan Roblox'un mide bulandıran yüzü - Son Dakika
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Pedofililer resmen cirit atıyormuş! İşte Türkiye'de yasaklanan Roblox'un mide bulandıran yüzü

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Çocuk istismarı suçlamasıyla erişime kapatılan çevrimiçi oyun platformu Roblox'un mide bulandıran yüzü gözler önüne serildi. Platformda oyun adı altında çocukların gizli sanal odalarda eşcinselliği özendirici partilere çağrıldığı, LGBT propagandası yapıldığı ortaya çıktı.

07.08.2024 21:37  Güncelleme: 22:57
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Çevrimiçi oyun platformu Roblox "çocuk istismarı" suçlamasıyla erişime kapatılırken, uygulamanın mide bulandıran yüzü sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ortaya çıktı. Paylaşımlarda, platformda "oyun" bahanesiyle gizli sanal odalarda eşcinselliği özendirici partilere çağrıldığı, LGBT propagandası yapıldığı görüldü.

"ÇOCUK İSTİSMARI" SUÇLAMASIYLA KAPATILDI

Türkiye'de özellikle çocukların tercih ettiği, yaklaşık 15 milyon kullanıcısı olan çevrimiçi oyun platformu Roblox, mahkeme kararıyla erişime kapatıldı. Instagram'ın ardından Roblox'a da getirilen yasak tepkilere neden olurken, konunun iç yüzü mide bulandırdı. Roblox'un "çocuk istismarı" suçlamasıyla kapatıldığı öğrenildi.

Pedofililer resmen cirit atıyormuş! İşte Türkiye'de yasaklanan Roblox'un mide bulandıran yüzü

"OYUN" ADI ALTINDA EŞCİNSELLİK ÖZENDİRİLİYORMUŞ

Yasak kararının ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Roblox'un mide bulandıran yüzü gözler önüne serildi. Paylaşımlarda, oyun adı altında çocukların gizli sanal odalarda cinsel ilişki partilerine davet edildiği, eşcinselliğin özendirilerek LGBT propagandası yapıldığı görüldü.

Pedofililer resmen cirit atıyormuş! İşte Türkiye'de yasaklanan Roblox'un mide bulandıran yüzü

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da konu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı iledir. Kararın UYAP'ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumu tarafından uygulanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Pedofililer resmen cirit atıyormuş! İşte Türkiye'de yasaklanan Roblox'un mide bulandıran yüzü
Pedofililer resmen cirit atıyormuş! İşte Türkiye'de yasaklanan Roblox'un mide bulandıran yüzü
Pedofililer resmen cirit atıyormuş! İşte Türkiye\'de yasaklanan Roblox\'un mide bulandıran yüzü

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Son Dakika 3.Sayfa Pedofililer resmen cirit atıyormuş! İşte Türkiye'de yasaklanan Roblox'un mide bulandıran yüzü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (45)

  • muhitin paket: Tiktok kapanmalı kesinlikle herşey den önce Tiktok kapatılmalı 1336 34 Yanıtla
  • Hakan Tani: Bugüne kadar robloxta pedofili yoktu da hükumet yasaklayinca mı çıktı ortaya. Türkiyenin başlıca sorunlarından Bi tanesi kraldan çok kralcı olması 184 779 Yanıtla
    Haluk Akkaya: Yanlışa yanlış demek bu kadar zor mu herşeyi siyaset malzemesi yapmayın lütfen.konu hassas.söz konusu geleceğimiz,çocuklarımız 397 21
  • Faruk Alver: Çocukların bireylerin ahlakını bozan ne varsa ve aile kavramını hedef alan kuruluş şahıs kim varsa herbiri ayrı ayrı engellenmeli ve bir daha bu alçaklığı yapacak niyeti barındırmaya imkan verilmemeli, rahatsız olan kim varsa başka yerde havlasın ahlaksızlık yapmasın. 841 26 Yanıtla
  • ferhat eser: chp liyim ama insanın AKP li olası geliyor Allah sizlerden razı olsun gurur duyuyorum aldığınız bu kararlardan dolayı olağanüstü mutlu oldum 659 126 Yanıtla
    Deniz Kuzey Özcan: Siz zaten böyle şeylere tepki göstermedikçe üstümüze çıkacaklar. Burdaki fotolar 2016 dan kalma eski şeyler. Ebeveynler çocuklarına bakamıyorsa. Cezasını biz neden çekiyoruz? :D 22 194 Cengiz Ay: Bu kadar olumlu yorum yapmana bende çok mutlu oldum cidden 70 10 Dürbünlü: Başkan özlettin kendini gel yorumlara?? 19 11 uğur aksakallı: LA Bİ YÜYÜ GİT 3 8
  • Mehmet Yılmaz: oh be güzel oldu 502 32 Yanıtla
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