Çevrimiçi oyun platformu Roblox "çocuk istismarı" suçlamasıyla erişime kapatılırken, uygulamanın mide bulandıran yüzü sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ortaya çıktı. Paylaşımlarda, platformda "oyun" bahanesiyle gizli sanal odalarda eşcinselliği özendirici partilere çağrıldığı, LGBT propagandası yapıldığı görüldü.
Türkiye'de özellikle çocukların tercih ettiği, yaklaşık 15 milyon kullanıcısı olan çevrimiçi oyun platformu Roblox, mahkeme kararıyla erişime kapatıldı. Instagram'ın ardından Roblox'a da getirilen yasak tepkilere neden olurken, konunun iç yüzü mide bulandırdı. Roblox'un "çocuk istismarı" suçlamasıyla kapatıldığı öğrenildi.
Yasak kararının ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Roblox'un mide bulandıran yüzü gözler önüne serildi. Paylaşımlarda, oyun adı altında çocukların gizli sanal odalarda cinsel ilişki partilerine davet edildiği, eşcinselliğin özendirilerek LGBT propagandası yapıldığı görüldü.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da konu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı iledir. Kararın UYAP'ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumu tarafından uygulanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Son Dakika › 3.Sayfa › Pedofililer resmen cirit atıyormuş! İşte Türkiye'de yasaklanan Roblox'un mide bulandıran yüzü - Son Dakika
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