Pekin'de Şiddetli Yağışlar: 30 Ölü, 80 Bin Tahliye

Çin'in başkenti Pekin ve çevresinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde 30 kişinin öldüğü açıklanırken, 80 bin kişinin tahliye edildiği bölgedeki altyapıda meydana gelen hasar nedeniyle 136 köye ulaşım ve elektrik sağlanamıyor.

Çin'in başkenti Pekin'de etkili olan şiddetli yağışın ardından sel meydana geldi. Geçtiğimiz cumartesi günü başlayan ve kentte hayatı durma noktasına getiren şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 30 kişi hayatını kaybetti. Yağışın etkili olduğu bölgede yaklaşık 80 bin kişinin tahliye edildiğini kaydeden yetkililer, bölgede eğitime ara verildi. Bölgede acil durum alarmının verildiğini aktaran yetkililer, turistik etkinliklerin de durdurulduğunu kaydetti. Bölgede yolun ve iletişim altyapısının hasar görmesi sonucu 136 köye ise elektrik sağlanamadığı belirtilirken arama kurtarma ekiplerinin helikopterlerle yürüttüğü kurtarma çalışmaları sırasında bazı bölgelere de yardım malzemesi dağıtımı yapılıyor.

"En kötü ve en zorlu senaryolara hazır olun"

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping konuya ilişkin açıklamasında, "Haber alınmayan veya mahsur kalan kişilerin kurtarılması, felaketten etkilenen bölge halkının tahliyesi ve can kaybının en üst düzeyde engellenebilmesi için hiçbir çaba göz ardı edilmemeli. Yerel yetkilileri durumu kontrol altına almak amacıyla gerekli önemleri almaya ve olabilecek en kötü ve en zorlu senaryolara hazır olmaya çağırıyorum" dedi.

Ayrıca, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında kullanılması, sel nedeniyle meydana gelen hasarın giderilmesi ve bölge halkına tıbbi yardım sağlanması için 200 milyon yuan (yaklaşık 28 milyon dolar) değerinde bir bütçe hazırlandı.

"Yıllık yağış beklentilerinin yüzde 80 ila 90'ı bir günde kaydedildi"

Meteoroloji yetkilileri ortalama yıllık yağış miktarının 600 milimetre olduğu Pekin'de dün gece 543,4 milimetre değerinde yağış kaydedildiğini açıkladı. Kanada Victoria Üniversitesi'nde görevli Profesör Xuebin Zhang açıklamasında, "Bazı bölgelerde bir gün içerisinde yıllık beklentilerin yüzde 80 ila 90'ı seviyesine ulaşacak şekilde yağışlar kaydedildi. Kısa süre içinde bu ölçekte yağışlara dayanabilecek sistemlerin sayısı çok az. Bölgedeki coğrafi yapı da afete davetiye çıkardı. Kuzey ve batı yönlerinde bulunan dağlar nemli havayı hapsederek sıra dışı yağışlara neden oldu" dedi.

Saniyede 6 bin 550 metreküp su akışı kaydedilmişti

Pekin ve yakınındaki Hebei eyaletinde dün meydana gelen şiddetli yağışlardan kaynaklanan seller ve heyelanlarda ise 4 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi kaybolmuştu. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu tarafından yapılan açıklamada da bölgeye 50 milyon yuan değerinde onarım bütçesi hazırlandığı belirtilmişti. Yetkililer tarafından pazar günü yapılan açıklamada ise bölgedeki Miyun baraj gölünde saniyede 6 bin 550 metreküp su akışı kaydedildiği aktarılmıştı.

Baoding'de 20 bin kişi tahliye edilmişti

Geçtiğimiz hafta Pekin'in yakınındaki Hebei bölgesinde yıllık yağış beklentilerinin bir günde kaydedildiği Baoding şehrinde de 20 bin kişi tahliye edilmişti. - PEKİN