Pendik\'te silahlı çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

nuri yildiz:

Ceza hukuku ve infaz yasası değişmediği sürece bu haberleri çok okuyacağız .Adam öldürmenin cezası nedir? 24 yıl hapis cezası alan bir kişi sizce kaç yıl içeride yatıyor? İyi hal , 3/2 ve bu 3/2 den de indirim var miı? Tabi ki olmaz mı..Sen öldür biz elimizden geldiğince az ceza vermek için uğraşırız diyen bir yasa var..