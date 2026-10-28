Pendik ve Ümraniye saldırıları aynı suç örgütüne bağlandı, 15 şüpheli yakalandı

Pendik'te sipariş teslimatı sırasında ağır yaralanan kuryenin yanlış hedef olduğunun belirlenmesi ve Ümraniye'deki uzun namlulu silahlı saldırının aynı suç örgütüyle bağlantısının ortaya çıkarılması üzerine İstanbul ve Sakarya'da gerçekleştirilen operasyonlarda 15 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile müşterek yürütülen çalışmalar kapsamında iki ayrı silahlı saldırının bağlantıları ortaya çıkarıldı.

KURYE YANLIŞ HEDEF OLDU

15 Ekim tarihinde Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi'nde sipariş teslimatı yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan kurye şahsın olayında, asıl hedef olduğu değerlendirilen şahsın kullandığı araç ile kuryenin kullandığı aracın aynı marka ve modelde olması nedeniyle hedefin karıştırıldığı belirlendi.

ÜMRANİYE'DEKİ SALDIRIYLA AYNI ÖRGÜT ÇIKTI

24 Ekim'de ise Ümraniye Cemil Meriç Mahallesi'nde uzun namlulu silahla gerçekleştirilen ve bir şahsın ağır yaralandığı olayla ilgili incelemelerde, mağdurun telefonunda tehdit içerikli mesajlar tespit edildi. Saldırıda kullanılan, Kayseri'de çalıntı kaydı bulunan aracın Pendik'te yakılmış halde bulunması ve olay güzergahında uzun namlulu silah ele geçirilmesi üzerine iki olay arasındaki bağlantılar ortaya çıkarıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, her iki saldırının da Anadolu Yakası'nda çeşitli suç faaliyetleri yürüttüğü değerlendirilen, bir suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

15 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 2'Sİ TUTUKLANDI

24 Ekim'de İstanbul'un Sancaktepe ve Avcılar ilçeleri ile Sakarya'da gerçekleştirilen operasyonlarda; saldırıları gerçekleştiren şüpheliler, azmettirme faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirilen şahıslar ve suç örgütüyle bağlantılı kişiler olmak üzere toplam 15 şüpheli şahıs yakalandı.

Yapılan aramalarda; 2 adet 9 mm otomatik tabanca ve 5 adet şarjör, 1 adet 9 mm tabanca ve içerisinde 13 adet fişek bulunan şarjör ve olayda kullanılan 1 adet AK-47 uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şahıslardan 6'sı 27 Ekim tarihinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilirken, 4 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şahıslardan 2'sinin tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği belirtilirken, 9 şüphelinin ise 28 Ekim tarihinde adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.