PKK/KCK Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 21 Şüpheli Yakalandı

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PKK/KCK terör örgütünün Sosyal Alan ve Kurumlar Sözcülüğü yapılanmasına bağlı dernek içerisinde faaliyet gösterdiği ve sosyal medyadan örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 21 şüpheli, İstanbul merkezli Aydın, Batman ve Diyarbakır olmak üzere 4 ilde düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi'ne (DGH) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, bazı şüphelilerin örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği, yasa dışı sokak eylemleri yapabilecekleri, ayrıca yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçişlerini ve Yunanistan'dan eylem amacıyla Türkiye'ye gönderilen terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini organize ettiği tespit edildi.

Sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları belirtildi

Örgüt ile bağlantılı olarak ilgili faaliyetlerine devam eden, PKK/KCK terör örgütü KCK/TDÖ Sosyal Alan ve Kurumlar Sözcülüğü yapılanmasına bağlı Anadolu Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ANYAKAY-DER) içerisinde faaliyet gösteren, geçmiş dönemlerde de PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve sosyal medyadan örgüt propagandası yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

21 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli Aydın, Batman ve Diyarbakır olmak üzere 4 ilde 28 ayrı adreste 27 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyon sonucu 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL