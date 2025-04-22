Polatların lüks araçlarıyla ilgili sürpriz karar! Avukatı Haberler.com'a konuştu - Son Dakika
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Polatların lüks araçlarıyla ilgili sürpriz karar! Avukatı Haberler.com'a konuştu

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Dilan ve Engin Polat çiftinin satışa çıkması beklenen lüks araçları için mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Araçlar ihale listesinden kaldırılırken Haberler.com'a konuşan ailenin avukatı Sevinç Horoz, "Telafisi mümkün olmayacak zararlar doğuracağı yönünde yaptığımız başvuru mahkeme tarafından kabul edildi ve araçların satışına yönelik yürütmeyi durdurma kararı verildi" dedi.

22.04.2025 12:42
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Daha önce kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve sonrasında tahliye edilen Dilan ve Engin Polat çiftinin lüks araçlarına el konulmuş, bugün ise satışa çıkması bekleniyordu. Mahkemeden beklenmedik sürpriz bir karar çıktı. Polat ailesinin avukatı Sevinç Horoz'un başvurusu üzerine mahkeme, satış işlemlerine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

"TELEFİSİ MÜMKÜN OLMAYACAK ZARARLAR DOĞURABİLİR"

TMSF, piyasa değeri yaklaşık 77 milyon TL olan araçları ihale yoluyla satarak ciddi bir gelir elde etmeyi planlıyordu. Ancak mahkemenin kararı sonrası araçlar ihale listesinden çıkarıldı. Konuyla ilgili Haberler.com'a açıklama yapan ailenin avukatı Sevinç Horoz, "Telafisi mümkün olmayacak zararlar doğuracağı yönünde yaptığımız başvuru mahkeme tarafından kabul edildi ve araçların satışına yönelik yürütmeyi durdurma kararı verildi" ifadelerini kullandı.

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTI

Dilan ve Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketi'nin mülkiyetinde bulunan araçlar, bugün açık ihale yöntemiyle satılacaktı.

Polatların lüks araçlarıyla ilgili sürpriz karar! Avukatı Haberler.com'a konuştu

ARAÇLAR 24 SAAT İZLENİYOR

TMSF'nin kayyum olarak görevlendirilmesinin ardından kapalı otoparkta getirilen araçlar, güvenlik kameralarıyla 24 saat muhafaza altında tutuluyordu. Bağımsız değerleme kuruluşu tarafından belirlenen araçların rayiç bedelleri, ihale ilanında muhammen bedel olarak belirtiliyor.

İŞTE O ARAÇLAR

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Dilan Polat ve Engin Polat'a ait lüks araçları bugün açık ihale yöntemiyle satışa sunması bekleniyordu. İhalede Ferrari, Porsche, Mercedes ve BMW marka araçların toplam bedeli 77 milyon lira olarak belirlenmişti.

  • 2018 BMW 5 Serisi 520i- Muhammen Bedel (KDV Hariç) - 2.175.000 TL
  • Audi A3 Sedan - Muhammen Bedel (KDV Hariç) - 1.409.000 TL
  • Mercedes Marka E180 1.6 - Muhammen Bedel (KDV Hariç) - 2.430.000 TL
  • Mercedes G 400 - Muhammen Bedel (KDV Hariç) - 13.900.000 TL
  • Ferrari 296 GTB 2022 - Muhammen Bedel (KDV Hariç) - 34.700.000 TL
  • Mercedes Vito Tourer pro 5460 - Muhammen Bedel (KDV Hariç) - 2.100.000 TL
  • Porsche Panamera 4 Platinum Edition - Muhammen Bedel (KDV Hariç) - 13.950.000 TL
  • Mercedes E 300 D FL 4 MATİC AMG 2023 model - Muhammen Bedel (KDV Hariç) - 5.890.000 TL
Polat Çiftinin Lüks Araçları İçin Mahkemeden Yürütmeyi Durdurma Kararı
Polatların lüks araçlarıyla ilgili sürpriz karar! Avukatı Haberler.com\'a konuştu
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Engin Polat, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polatların lüks araçlarıyla ilgili sürpriz karar! Avukatı Haberler.com'a konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Kubilay Turkyilmaz:
    A.K.GUM HİRSİZLARİ NERDEN BULDUNUZ BU PARALARI ULKE VERGİ HİRSİZİ CENNETİNE DÖNÜŞTÜ 32 0 Yanıtla
  • Ademoğlu Cumuriyet:
    Kadının kamera karşısında olma hava atma hevesi sayesinde bütün ülke vergi kaçırdıklarını öğrendi ailesi ne hale geldi kadın bunlara rağmen durmadı. :) Teşekkür edilmesi gerekir bir örgütü ifşa etti. Ama ne yazık ki hala dışarıdalar bunlar tekrar içeri alınmazlarsa bu suçu işleyenler nasılsa birşey olmuyor diye emsal kabul edip vergi kaçırır yolsuzluk yapar... Temennimiz arabaları falan geri verilmeden cezalarını çeksinler. 15 0 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Kanun, hak, ve yasa zenginlere var bu dünyada, ya öteki. Taraf ı düşünen yok gibi 10 1 Yanıtla
  • Emre ÖZER:
    Biz vergi kaçırsak donumuza kadar satarlar 2 0 Yanıtla
  • Irem Dekin:
    Hırsızı namussuzu mafyayı korudukları kadar namusluyu korumadılar bunlara bakan hakimleri savcıları görevden almalılar Kimse Adalete güvenmiyor 0 0 Yanıtla
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