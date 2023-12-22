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Polis ekipleri sokaklardaki torbacıları temizledi - Son Dakika
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Polis ekipleri sokaklardaki torbacıları temizledi

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 19 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 436 gram Metamfetamin, 84 gram bonzai, 49 gram esrar, 17 sentetik ecza, 4 exstacy hap, 4 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.

22.12.2023 - 11:22,
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Polis ekipleri sokaklardaki torbacıları temizledi

Uyuşturucu ticareti yapan 19 kişi gözaltına alındı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmada 19 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Aralık tarihinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Yapılan çalışmada 436 gram Metamfetamin, 84 gram bonzai, 49 gram esrar, 17 sentetik ecza, 4 exstacy hap, 4 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ele geçirilirken, 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti çerçevesinde gözaltına alınan 19 şüpheli, yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Polis ekipleri sokaklardaki torbacıları temizledi
Kaynak: İHA
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