Polis Memuru İlçin Işık'a Veda - Son Dakika
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Polis Memuru İlçin Işık'a Veda

Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru İlçin Işık, mesai arkadaşlarıyla uğurlandı.

13.09.2024 20:49
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Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuruna gözü yaşlı veda

Son yolculuğuna mesai arkadaşlarının omuzlarında uğurlandı

ANTALYA - Geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden polis memuru Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle arkadaşları tarafından son yolcuğuna uğurlandı.

Dün İstanbul'da geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denekleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İlçin Işık Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen resmi törenle mesai arkadaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Törene İl Emniyet Müdürü İlker Arsan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Işık'ın anne-babası ve eşinin yanı sıra şube müdürleri ile çok sayıda emniyet personeli katıldı.

Yakınları gözyaşı döktü

İlçin Işık'ın mesai arkadaşlarının omuzlarında gelen cenazesi sırasında yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. 1996 yılında polis okulundan mezun olduktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde göreve başlayan İlçin Işık, sırasıyla Van, Burdur ve Antalya İl Emniyet Müdürlüklerinde görev yaptı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen tören ve okunan duaların ardından kılınan cenaze namazı sonrası Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Polis Memuru İlçin Işık'a Veda - Son Dakika

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