Polis Memuru Uçurumdan Düştü

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube kadrosunda görev yapan polis memuru Ahmet Çavuş, memleketi Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Hıdırnebi Yaylası'nda uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti

YASLANDIĞI DAL KIRILINCA UÇURUMDAN DÜŞTÜ

Alınan bilgiye göre, izinli olarak memleketine giden polis memuru Ahmet Çavuş, babasıyla yaylada ot biçtiği sırada dinlenmek için yaslandığı dalın kırılması sonucu yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

BABASI KURTARMAK İSTERKEN YARALANDI

Baba Ali Rıza Çavuş da oğlunu kurtarmaya çalışırken uçuruma düşerek ayağını kırdı. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde polis memuru Ahmet Çavuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı baba ise uçurumdan çıkarılacak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda ulaşılan Ahmet Çavuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet Çavuş'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Vefat eden polis memuru Ahmet Çavuş'un cenazesi bugün (5 Ekim Pazar) Sertkaya Mahallesinde Merkez Camiinde kılınacak öğlen namazına müteakip toprağa verilecek.

VALİ ELVİDAN'DAN TAZİYE MESAJI

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, bir taziye mesajı yayımlayarak şu ifadelere yer verdi:

"Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube kadrosunda görev yapan polis memuru Ahmet Çavuş'un, Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Hıdırnebi Yaylası'nda meydana gelen yüksekten düşme sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.

Merhum polis memuru Ahmet Çavuş'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Emniyet teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."