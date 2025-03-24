Polisi, "Emekli olduğunda bulacağım seni" diyerek tehdit etti, gözaltına alındı - Son Dakika
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3.Sayfa

Polisi, "Emekli olduğunda bulacağım seni" diyerek tehdit etti, gözaltına alındı

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Saraçhane'de gerçekleştirilen protesto gösterilerinde bir polisi, "Emekli olduğunda bulacağım seni" diyerek tehdit eden şüpheli, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

24.03.2025 18:49
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun, 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılmasıyla devam eden süreçte Saraçhane'deki protestolara katılan bir gösterici, polisi tehdit etti.

Polisi, 'Emekli olduğunda bulacağım seni' diyerek tehdit etti, gözaltına alındı

"EMEKLİ OLDUĞUNDA BULACAĞIM SENİ"

A.K. isimli şahıs, barikatın önünde duran bir çevik kuvvet polisine, "Emekli olduğunda bulacağım seni. Seni ilk emekli maaşını almadan önce bulacağım" diye seslen. A.K., cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı anları sosyal medya platformlarında paylaştı.

Polisi, 'Emekli olduğunda bulacağım seni' diyerek tehdit etti, gözaltına alındı

GÖZALTINA ALINDI

Konuya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde A.K.'nin Kocaeli'nin Darıca ilçesinde olduğu tespit edildi. Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla A.K. yakalanarak gözaltına alındı. A.K. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem başlatıldı.

Polisi, "Emekli olduğunda bulacağım seni" diyerek tehdit etti, gözaltına alındı
Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Kocaeli, Darıca, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polisi, 'Emekli olduğunda bulacağım seni' diyerek tehdit etti, gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (35)

  • @abdyrahym:
    bu ıbıneleri koruyan muhalefetin taaaaa 412 44 Yanıtla
  • Eray null:
    yav böyle konuşup sonra fare gibi yakalanınca polisimin ellerinde bunları görünce keyfim tavan yapıyor 309 28 Yanıtla
  • Turhan ali Akçay:
    hadi alda şimdi görelim sen devletten büyükmüsün 293 22 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Konuyu kişiselleştirmek çok yanlış. Yasal hakkını kötüye kullanırsan paketlenirsin işte :) 239 19 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    Tamamda polis çocuğun basına küfür ediyor oda peşine o lafı diyor ne alaka o polis hala görevdemi 33 200 Yanıtla
  • Alper Elma:
    paketlenip aglatmislar internette videoları var yüzünü gözünü güzel öpmüşler 166 20 Yanıtla
  • Mert Mertçe:
    Özgür ozele bunların hesabı sorulmalı barikatları yıkın sokaklara çıkan diyen özgür özel e Demirtaş ta aynı degilmi suan 164 19 Yanıtla
  • Hidir Akbaba:
    güzel bi makyajı haketmiş 111 13 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    ben olsam onun emekli ikramiyesini bu gün verir idim bakalım hangi ağızla havlamış 89 9 Yanıtla
  • Vadaa:
    @abdyrahym senin A A kafa atsın muhalefet 16 52 Yanıtla
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