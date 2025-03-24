Polisi, 'Emekli olduğunda bulacağım seni' diyerek tehdit etti, gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun, 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılmasıyla devam eden süreçte Saraçhane'deki protestolara katılan bir gösterici, polisi tehdit etti.

"EMEKLİ OLDUĞUNDA BULACAĞIM SENİ"

A.K. isimli şahıs, barikatın önünde duran bir çevik kuvvet polisine, "Emekli olduğunda bulacağım seni. Seni ilk emekli maaşını almadan önce bulacağım" diye seslen. A.K., cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı anları sosyal medya platformlarında paylaştı.

GÖZALTINA ALINDI

Konuya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde A.K.'nin Kocaeli'nin Darıca ilçesinde olduğu tespit edildi. Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla A.K. yakalanarak gözaltına alındı. A.K. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem başlatıldı.