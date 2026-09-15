Burdur'da plakasını gizleyip polisten kaçan motosikletli, ehliyet sınavı çıkışında kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burdur'da plakasını gizleyip polisten kaçan motosikletli, ehliyet sınavı çıkışında kıskıvrak yakalandı

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da ters şeritte ilerlerken dur ihtarına uymayan bir motosiklet sürücüsü, plakasını bezle örterek polis ekiplerinin elinden kurtuldu. Ancak ekipler kısa süre sonra aracı E-Sınav Merkezi önünde tespit etti; sürücünün içeride ehliyet sınavına girdiğini öğrenen polis, çıkışta bekleyip sürücüyü yakaladı. 390 bin TL para cezası kesilirken motosiklete de 3 aylık trafikten men cezası uygulandı.

Burdur'da motosikletinin plakasını bezle kapatıp ters şeritten ilerleyen sürücü, kendisini durdurmak isteyen polis ekiplerinden kaçtı. Ekipler kaçan sürücünün motosikletini E-Sınav Merkezi önünde bulurken, sürücünün ise içeride ehliyet sınavına girdiğini tespit etti. Sınavın bitmesini bekleyen polis ekipleri, kapıda sürücüyü karşıladı. "Sınava yetişmek için kaçtım" savunması yapan sürücüye toplam 390 bin TL cezai işlem uygulanırken, motosikleti de 3 ay süreyle trafikten men edildi.

PLAKASINI BEZLE KAPATIP TERS ŞERİTTEN KAÇTI

Olay, İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. isimli motosiklet sürücüsü, plakasının bir bölümünü bezle kapatarak cadde üzerinde ters şeritte ilerlemeye başladı. Durumu fark eden polis ekipleri sürücüye dur ihtarında bulundu. Ancak sürücü, ekiplerin ikazına rağmen motosikletiyle hızla olay yerinden uzaklaşarak izini kaybettirdi. Kaçan sürücünün yakalanması için bölgede çalışma başlatan ekipler, kısa süre sonra bahse konu motosikleti Burdur E-Sınav Merkezi önünde buldu. Motosiklet üzerinden yapılan incelemede sürücünün kimliği tespit edilirken, ekipler sürücünün sınav merkezinde ehliyet sınavında olduğunu belirledi.

SINAV ÇIKIŞINDA YAKALANIP 390 BİN TL CEZA YEDİ

Bu kez kaçan sürücünün peşinden gitmek yerine sınavın bitmesini bekleyen ekipler, sürücüyü sınav çıkışında yakaladı. Polis ekiplerini karşısında gören sürücü, neden kaçtığı sorusuna ise "Sınava yetişmek için kaçtım" şeklinde cevap verdi. Sürücüye yapılan kontroller ve tespit edilen trafik ihlalleri çerçevesinde çeşitli maddelerden toplam 390 bin TL cezai işlem uygulandı. Motosiklet ise 3 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Kaynak: İHA

Motosiklet, 3. Sayfa, Burdur, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da plakasını gizleyip polisten kaçan motosikletli, ehliyet sınavı çıkışında kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Erkut Köse Erkut Köse:
    daha öncede belirttim bu motorsınavları girecekleri okulların önünde motor dolu bunlara toplu işlem yapılmalı diye millet motor ehliyei için sınava ehliyetsiz olarak motorlarla geliyorlar 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus İHA’sı Polonya sınırında treni vurdu Boris Johnson kıl payı kurtuldu Rus İHA'sı Polonya sınırında treni vurdu! Boris Johnson kıl payı kurtuldu
Karaman’da balkondan düşen şahıs hayatını kaybetti Karaman’da balkondan düşen şahıs hayatını kaybetti
Balkonda kadına sopalı dehşet emniyeti harekete geçirdi O cani gözaltında Balkonda kadına sopalı dehşet emniyeti harekete geçirdi! O cani gözaltında
Tarsus’ta yasa dışı bahis operasyonunda 42 şüpheli yakalandı, 8 zanlı firari Tarsus'ta yasa dışı bahis operasyonunda 42 şüpheli yakalandı, 8 zanlı firari
Yemen’de Husiler Muha limanını ele geçirip cezaevindeki 210 kişiyi tahliye etti Yemen'de Husiler Muha limanını ele geçirip cezaevindeki 210 kişiyi tahliye etti
Bakan Fidan, Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Mustafa ile görüştü Bakan Fidan, Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Mustafa ile görüştü
Ankara’da FETÖ operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı Ankara’da FETÖ operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı
Acun Ilıcalı’nın bir takımı daha var Puan durumuna bakanlar “Bu kadar da olmaz“ diyor Acun Ilıcalı'nın bir takımı daha var! Puan durumuna bakanlar "Bu kadar da olmaz" diyor
Suriye’nin kalkınması için Halep’te önemli zirve Türkiye ile iş birliği öne çıktı Suriye'nin kalkınması için Halep'te önemli zirve! Türkiye ile iş birliği öne çıktı

11:40
Tümer Metin Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Milli takımı talan etti
Tümer Metin Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Milli takımı talan etti
11:13
İş yerinde kahreden olay Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
11:11
Havadan görüntülendi İşte İstanbul’da 12 bin liraya kiraya verilecek konutlar
Havadan görüntülendi! İşte İstanbul'da 12 bin liraya kiraya verilecek konutlar
11:07
Trabzonspor teknik direktör bombasını patlattı Türkiye’den ayrılalı daha 7 ay olmuştu
Trabzonspor teknik direktör bombasını patlattı! Türkiye'den ayrılalı daha 7 ay olmuştu
11:06
Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha Bakan Tekin canlı yayında açıkladı
Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha! Bakan Tekin canlı yayında açıkladı
10:54
Altın yatırımcısı şokta 21 günlük kayıp öyle böyle değil
Altın yatırımcısı şokta! 21 günlük kayıp öyle böyle değil
10:53
Silivri açıklarında bulunan cesedin ’Tuğberk İmamoğlu’ gemisinin kaptanına ait olduğu ortaya çıktı
Silivri açıklarında bulunan cesedin 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanına ait olduğu ortaya çıktı
10:38
Özel’den çok konuşulacak sözler: Kızımın altınları çalındı
Özel'den çok konuşulacak sözler: Kızımın altınları çalındı
10:17
Vatandaş isyanda 1 litre suyu 380 liraya satıyorlar
Vatandaş isyanda! 1 litre suyu 380 liraya satıyorlar
10:16
Bu şike değil de ne Savunmacı izledi, kaleci şuta bile uçmadı
Bu şike değil de ne? Savunmacı izledi, kaleci şuta bile uçmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 11:57:02. #7.12#
SON DAKİKA: Burdur'da plakasını gizleyip polisten kaçan motosikletli, ehliyet sınavı çıkışında kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement