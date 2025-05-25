Porsuk Çayı'nda Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Porsuk Çayı'nda Erkek Cesedi Bulundu

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Porsuk Çayı\'nda Erkek Cesedi Bulundu
25.05.2025 11:56
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Porsuk Çayı\'nda Erkek Cesedi Bulundu
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Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda bulunan cesedin 37 yaşındaki Behçet Aladağ'a ait olduğu belirlendi.

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Şeker Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde yürüyen bir kadın, Porsuk Çayı üzerinde bir şahsın hareketsiz durduğunu gördü. Vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, sudaki şahsın öldüğünü tespit etti. Ardından AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarılan kişinin Behçet Aladağ (37) olduğu belirlendi. Aladağ'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor. - ESKİŞEHİR

Porsuk Çayı\'nda Erkek Cesedi Bulundu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Porsuk Çayı'nda Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika

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