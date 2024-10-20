Reyap Hastanesi'nde Bebek Ölümü İddiaları - Son Dakika
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Reyap Hastanesi'nde Bebek Ölümü İddiaları

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İstanbul'da bebekleri haksız yere sevk eden çeteyle ilgili Reyap Hastanesi'ndeki hastalar kamuya alındı.

20.10.2024 00:56
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"Yenidoğan çetesi" iddianamesinde adı geçen Reyap Hastanesi'ndeki hastalar kamu hastanelerine sevk edildi

Reyap Hastanesi'nde bebeği ölen baba "Başka hastaneye götürelim dedim, 'buradan götürürseniz yolda da kaybedebiliriz' dediler"

"Bebeğim burada vefat etti, sonuna kadar hakkımı savunacağım"

İSTANBUL - İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çete hakkında hazırlanan iddianamede yer alan ve ruhsatı iptal edilen Reyap Hastanesi'ndeki hastalar ve bebekler kamu hastanelerine sevk edildi. Öte yandan Reyap Hastanesi'nde bebeği vefat eden baba Cemil Imrak "Bizden 5 bin lira para talep ettiler. Parayı elden verdik. Başka hastaneye götürelim elimizden geleni yapalım dedim. Bana, 'biz burada elimizden geleni yapıyoruz. Buradan götürürseniz yolda da kaybedebiliriz' dediler. Bebeğimiz ölür korkusunu verdiler bize. Bebeğim burada vefat etti. Hakkımı helal etmiyorum. Ben sonuna kadar hakkımı savunacağım" dedi.

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çete hakkında hazırlanan iddianamede yer alan hastaneler, ruhsatlarının iptal edilmesinin ardından kapatılıyor. İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da bulunan 1 hastanede tedavi gören hastalar Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından kamu hastanelerine sevk ediliyor.

Bağcılar'da bulunan Reyap Hastanesi'nde tedavi gören hastalar ve bebekler kamu hastanesine sevk edildi. Hastaların sevk edilme anı kameralara yansıdı.

Öte yandan 2021 yılında bebeği doğan ve solunum yetmezliği teşhisiyle Esenyurt'taki Reyap Hastanesi'ne sevk edilen baba Cemil Imrak tedavi sürecinde kalp muayenesi için kendisinden elden 5 bin lira alındığını ifade etti. Baba Cemil Imrak, yoğun bakıma alınan bebeğini başka bir hastaneye sevk etmek istediğinde kendisine, 'bebeğiniz yolda ölebilir' diyerek engel olunduğunu iddia etti.

Doğumunun ardından rahatsızlanan bebeğinin Esenyurt'taki Reyap Hastanesine nakledildiğini ve tedavi sürecinde kendisinden elden 5 bin lira alındığını iddia eden Baba Cemil Imrak,"Bizi başka bir hastane Reyap Hastanesine yönlendirdi. Buraya geldi bebeğimiz 2-3 gün kaldı. 3'üncü günde Fırat Sarı 'bebeğin durumu iyi' dedi. 4'üncü günde kötüye doğru gidiyor dediler. Bizi çağırdılar ve 'kaybedebiliriz ama hayata da tutunabilir' dediler. Bizden 5 bin lira para talep ettiler. Kalp doktoru gelip kontrol edecek dediler. Parayı elden verdik. Kalp doktoru demiş ki kalpte sorun yok ama damarlarda gezmiyor kan demiş. Damarların tıkalı olduğunu kanın gezmediğini söylediler. Gerekiyorsa başka hastaneye götürelim elimizden geleni yapalım dedim. Bana, 'biz burada elimizden geleni yapıyoruz. Buradan götürürseniz yolda da kaybedebiliriz' dediler. Bebeğimiz ölür korkusunu verdiler bize. Bebek burada kaldı aradan 4-5 gün geçti. Bizi aradılar ve bebeğiniz vefat etti başınız sağ olsun dediler. Bebek solunum zorluğu çektiği için burada kuvözde kalacaktı. Bebeğim burada vefat etti. Hakkımı helal etmiyorum. Ben sonuna kadar hakkımı savunacağım" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Reyap Hastanesi'nde Bebek Ölümü İddiaları - Son Dakika

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