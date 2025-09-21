Rize\'de Heyelan, 2 Diyabet Hastası Kurtarıldı

Rize'de son iki gün etkili olan yağışlar sonrasında heyelan nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Çamlıhemşin ilçesine bağlı Boğaz Yaylası'nın yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

MAHSUR KALAN HASTALAR AFAD'IN OPERASYONUYLA KURTARILDI

Heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamayan Ayder-Çamlıhemşin yolunda çökmenin yaşandığı Hala Tüneli mevkiinden yaklaşık 5 kilometre ileride rahatsızlanan 2 diyabet hastası, AFAD ekiplerinin operasyonu ile kurtarıldı.

VİNÇ İLE KURTARILDILAR

Hastalar vincin sepetine konularak aşağıya indirildikten sonra ambulanstaki sağlık ekiplerine teslim edildi.