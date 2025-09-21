Rize'de Heyelan, 2 Diyabet Hastası Kurtarıldı - Son Dakika
Rize'de Heyelan, 2 Diyabet Hastası Kurtarıldı

Rize'de Heyelan, 2 Diyabet Hastası Kurtarıldı
21.09.2025 22:41
Rize'de heyelan nedeniyle mahsur kalan 2 diyabet hastası, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Rize'de son iki gün etkili olan yağışlar sonrasında heyelan nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Çamlıhemşin ilçesine bağlı Boğaz Yaylası'nın yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

Rize'de Heyelan: 2 Diyabet Hastası AFAD Tarafından Kurtarıldı

MAHSUR KALAN HASTALAR AFAD'IN OPERASYONUYLA KURTARILDI

Heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamayan Ayder-Çamlıhemşin yolunda çökmenin yaşandığı Hala Tüneli mevkiinden yaklaşık 5 kilometre ileride rahatsızlanan 2 diyabet hastası, AFAD ekiplerinin operasyonu ile kurtarıldı.

Rize'de Heyelan: 2 Diyabet Hastası AFAD Tarafından Kurtarıldı

VİNÇ İLE KURTARILDILAR

Hastalar vincin sepetine konularak aşağıya indirildikten sonra ambulanstaki sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA

