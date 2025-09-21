Rize'de son iki gün etkili olan yağışlar sonrasında heyelan nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Çamlıhemşin ilçesine bağlı Boğaz Yaylası'nın yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.
Heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamayan Ayder-Çamlıhemşin yolunda çökmenin yaşandığı Hala Tüneli mevkiinden yaklaşık 5 kilometre ileride rahatsızlanan 2 diyabet hastası, AFAD ekiplerinin operasyonu ile kurtarıldı.
Hastalar vincin sepetine konularak aşağıya indirildikten sonra ambulanstaki sağlık ekiplerine teslim edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Rize'de Heyelan, 2 Diyabet Hastası Kurtarıldı - Son Dakika
