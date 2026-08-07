Rize'de 86 yaşındaki adam 600 metrelik uçurumda ölü bulundu - Son Dakika
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Rize'de 86 yaşındaki adam 600 metrelik uçurumda ölü bulundu

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Çamlıhemşin'de iki gündür kayıp olan Osman Kuyumcu, aracıyla yaklaşık 600 metrelik uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, zorlu arazi koşullarında halatlarla inerek cenazeyi çıkardı ve morga kaldırdı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan 86 yaşındaki Osman Kuyumcu, aracının 600 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybetmiş halde bulundu.

ARAÇ İÇİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Boğaz Yaylası Çiftiçami mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çayırdüzü köyünde yaşayan Osman Kuyumcu'dan iki gündür haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler tarafından bölgede geniş çapta arama başlatıldı. Yapılan çalışmalar sırasında Kuyumcu'ya ait araç, yol güzergahından çıkarak yaklaşık 600 metrelik uçuruma yuvarlanmış halde bulundu. Aracın bulunduğu noktaya ulaşan ekipler, 86 yaşındaki Osman Kuyumcu'nun araç içerisinde hayatını kaybettiğini belirledi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın ardından cenazenin bulunduğu noktaya ulaşmak ve bulunduğu yerden çıkarmak için jandarma arama-kurtarma ekipleri harekete geçti. Oldukça sarp ve zorlu arazi şartlarının bulunduğu bölgede ekipler, halatlar yardımıyla yaklaşık 600 metrelik uçuruma indi. Jandarma ekiplerinin uzun ve zorlu çalışması sonucunda cenazeye ulaşıldı. Uçurumdan çıkarılan cenaze morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Çamlıhemşin, Acil Durum, 3. Sayfa, Jandarma, Yaşam, Rize, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de 86 yaşındaki adam 600 metrelik uçurumda ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de 86 yaşındaki adam 600 metrelik uçurumda ölü bulundu - Son Dakika
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