RTÜK Başkanı Şahin'den televizyon kanallarına sert mesaj - Son Dakika
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RTÜK Başkanı Şahin'den televizyon kanallarına sert mesaj

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Ekrem İmamoğlu haberlerinde kanun dışı yayın yapan tv kanallarına kapatılmaya varan cezalar uygulanabileceğini söyleyen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den yeni açıklama geldi. Şahin, ''Hakimlerimizi, savcılarımızı hedef gösteren canlı yayınlar verilirken, biz uyarıda bulunmayacak mıydık? Kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Biz görevimizi yapmaya devam edeceğiz.'' dedi.

23.03.2025 22:29
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, kanun dışı yayın yapan yayıncı kuruluşlara müeyyideler uygulanacağı yönündeki uyarısına ilişkin, "Uyarıları yaptık, bundan sonraki süreçte uyarılar yapılmayacak. Söz bitti, artık kurul kararlarımızı ve kurula gelecek raporlarımızı görüşürüz." dedi.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN'DEN YENİ AÇIKLAMA

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nde "Kalpten Kalbe Hep Birlikte" programı kapsamında düzenlenen iftar programının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sosyal medya hesabından "Yayıncı Kuruluşlara Açık ve Çok Önemli Uyarı!" başlığıyla yaptığı paylaşımda, kanun dışı yayın yapan kuruluşlara müeyyideler uygulanacağı yönündeki açıklamasının sorulması üzerine Şahin, dün akşam televizyon kanallarına da bu yönde bir uyarı gönderdiklerini belirtti.

"KİMSE KUSURA BAKMASIN, DEVLET GEREĞİNİ YAPAR"

Şahin, "Bu konuda çok eleştirildiğimizi biliyorum ama herhangi bir uyarıda bulunmadan yanlışları yapmalarına izin vererek, toplumu kin ve nefrete, öfkeye sevk ederek, özellikle toplumumuzu yatıştırması gereken, sağduyulu şekilde açıklamalar yapması gereken insanların, bu açıklamaları yapmadığı bir yerde asayişi sağlamaya çalışan polisimizi, kolluk kuvvetlerimizi hedef gösteren ve bunu canlı yayın şeklinde veren televizyonlarımızı uyarmamalı mıydık? En büyük davalardan biri gibi gösterilen, nihayetinde de sonucunda da birtakım tutuklamalarla birlikte birtakım başka uygulamalarla sonuçlanan, davanın seyrini etkileyebilecek hakimlerimizi, savcılarımızı hedef gösteren ve aynı zamanda onları baskı altına almaya çalışan canlı yayınlar verilirken, biz uyarıda bulunmayacak mıydık? Kimse kusura bakmasın arkadaşlar, devlet ve kurumları bu tür durumlarda gereğini yapar." ifadelerini kullandı.

"BİZ SANSÜRE KARŞIYIZ"

Yapılan uyarıların sansür olmadığını vurgulayan Şahin, "Eğer bu alanda yapılan uyarılar birileri tarafından sansür olarak görüyorsa, biz sansüre karşıyız. Yaptığımız uygulamalar sansür değildir. RTÜK tarafından bundan sonra da sıklıkla yapılacak bir uygulama. Bizim yayıncılarımız buna dikkat ederler, etmezler... Ederlerse istedikleri gibi özgür ortamda, yayıncılık sınırları belirlenmiş ortamda yayınlarını yaparlar." diye konuştu.

"RTÜK ESKİ RTÜK DEĞİL"

Uyarılarını, "Eskiden de bu tür durumlar vardı, birtakım yayınlar olurdu ama hiç böyle uyarılar almazdık" şeklinde değerlendirenler olduğunu belirten Şahin, şunları söyledi: "Kusura bakmayın, ne Türkiye eski Türkiye ne RTÜK eski RTÜK. Biz görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Nerede bu tür yayınları sınırsız şekilde yapabilirsiniz, nerede halkı sokağa davet edebilirsiniz, nerede illegal örgütlerin hedefi haline getirebilirsiniz? Kolluk kuvvetlerini nerede bangır bangır milyonlarca kişi tarafından küfredilirken, devlet büyüklerimize o yayının sesini yükseltebilirsiniz? Kimse kusura bakmasın, bu tür ucuz numaralara karnımız tok. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da RTÜK olarak denetimlerimizi anayasamızın, kanunların bize verdiği yetki ve içinde bulunduğumuz şartların gereği yapmaya devam edeceğiz. Açık ve net söyleyeyim: Uyarıları yaptık, bundan sonraki süreçte uyarılar yapılmayacak. Söz bitti, artık kurul kararlarımızı ve kurula gelecek raporlarımızı görüşürüz."

RTÜK Başkanı Şahin\'den televizyon kanallarına sert mesaj
Kaynak: AA

Ekrem İmamoğlu, Ebubekir Şahin, Teknoloji, Türkiye, 3-sayfa, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa RTÜK Başkanı Şahin'den televizyon kanallarına sert mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (57)

  • ekenel:
    sen devletin adamı mısın yoksa tayyipin adamı mısın bence ikinci şık daha uygun maşa gibi adamsın 966 126 Yanıtla
    ömer alyüz:
    Kansız bunlar kardeş 92 9
    Uğur Kart:
    DEVLET ADAMI SEVER CHPKKLILAR ADIMLARINIZA DİKKAT EDİN 0 9
  • Burak üstün:
    yancı medyaların yancı rtük başkanı 870 102 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Kapatın kapatın bu halkın da sizi sonsuza dek kapatacağı günler gelir... 713 90 Yanıtla
  • 205622:
    ampulün ömrü doldu değişme.zamani geldi 659 77 Yanıtla
  • 124212421:
    eski türkiyeye kurban ol 594 77 Yanıtla
  • Ali Yanik:
    A Haber gibi oldunuz, tarafsız olacağınız yerlerde yandaş olarak devam ediyorsunuz, belli mi olur bakarsın birgün basın ve medya olarak Sn. Ekrem İMAMOĞLU'na biat etmek için sıraya girersiniz. 567 87 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    SARAYIN TASMALI KÖPEĞÎ 392 79 Yanıtla
  • Kerem saygılı:
    Gündüz kuşağı yayınlarına da bir göz atın sayın RTÜK. 443 19 Yanıtla
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