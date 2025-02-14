Ruhsat yok, işyeri yok: Evlerinde döner yapıp satıyorlar

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ruhsat almadan ve iş yeri açmadan kendilerini rastgele konumlarda göstererek, yemek sipariş uygulamaları üzerinden evde hazırladıkları yemekleri vatandaşlara gönderen şahıslar, uyguladıkları yöntemle adeta pes dedirtti.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde insanların sağlığını tehlikeye atan şahıslar, müşterilerin siparişlerini de adreslerini teslim etkileri esnada bir müşterinin şikayeti üzerine yaşanan ilginç olay fark edildi. Yemek siparişi uygulamaları üzerinden rastgele konumlarda dükkanları varmış gibi gösteren şahıslar, bir vatandaşın Kapaklı ilçesinde 25 yıldır dönercilik yapan Levent Aslan'ı arayarak, restoranıyla ilgili şikayette bulunmasıyla ortaya çıktı. Durumu fark eden Kapaklı ilçe esnafı ise sağlıksız satışı önlemek amacıyla yetkililere başvurdu.

Şikayetçi olan bir müşteri Levent Aslan'ı arayarak restoranından aldığı döner nedeniyle çocuğunun zehirlendiğini söyledi. Yaşanan olay sonrası Aslan, kendi işletmesinde böyle bir sipariş göndermediğini söyleyerek, yaşanan durumdan şüphelendi. Yemek siparişi uygulamasına giren Aslan, dükkanının hemen yanında bir döner dükkanı daha olduğunu görünce hayrete düştü.

Dükkanının bulunduğu cadde üzerinde başka dönerci bulunmadığını belediye ekiplerine bildiren Aslan, iş yeri ve ruhsatı olmadan satış yapan aynı isme sahip birçok mahallede bulunan dönerci olduğu belirtildi.

"Evlerinde siparişleri hazırlayıp gönderen kişiler olmaya başladı"

Sahte dönerciler ile ilgili tüm yetkililere şikayette bulunduğunu söyleyen Levent Aslan, "Kapaklı'da yaklaşık 25 yıldır dönercilik faaliyeti gösteriyorum. Son zamanlarda piyasanın verdiği zorluğa karşılık iş yeri olmayıp çeşitli sipariş uygulamalarında evlerinde siparişleri hazırlayıp gönderen kişiler olmaya başladı. Bu durumu Kapaklı Belediyesi'ne bildirdim. Dilekçelerimizi ve ekran görüntülerimizi belediyeye verdik. Bu aralar çok fazla şekilde Kapaklı'da böyle bir yayılma oldu" dedi.

"Hiçbir çözüm alamadık"

Kapaklı Belediyesi'ne verdiği dilekçede bu faaliyeti gösteren kişinin dükkanı kendi dükkanının yanında gözüktüğünü ifade eden Aslan, "Bu gözüken dükkan üzerinden de bu kişiler yemek siparişi alıyorlar. İlçe Tarım Müdürlüğüne, Kapaklı Belediyesi'ne ve tüm yetkili isimlere bu durum ile alakalı şikayette bulundum ama hiçbir çözüm alamadık. Biz halkımızdan bilmedikleri yerden sipariş vermemelerini istiyoruz. İnsanlar Bahçelievler Mahallesinde dönerci aradıkları zaman 3, 4 dükkan çıkıyor. Ama bunların bazıları resmi olarak yok, faaliyeti de yok. Çocuğunuz zehirlendiği zaman veya ailenizden birine bir şey olduğu zaman muhatap olabileceğiniz bir kişi yok. Bununla ilgili zabıta birimlerine de gerekli tutanakları tutturduk. Ruhsat birimine de gerekli şikayetleri yaptık. Biz bunları yaptığımıza rağmen hiçbir gelişme yok" diye konuştu.

"Evinde tenceresinde döneri yapıyor"

Bu duruma yetkililerin çözüm bulması gerektiğini vurgulayan Aslan, "Biz yapılması gerekilen şeylerin en kısa sürede yapılmasını istiyoruz. İstanbul'da da aynı durum olduğu zaman 24 saat içerisinde iş yeri mühürleniyordu. Burada iş yerinin ruhsatı yok. İşletmesi var, kendisini aradığımız zaman evinde tenceresinde döneri yapıyor buradan da müşterilere teslimatını yapıyor. Bu durumla ilgili çok fazla şikayet geliyor ama bizimle alakası olmadığı için biz sadece vatandaşları uyarmaya çalışıyoruz. Bunu yapan kişiler döner ve ayranı kampanyalı deyip 50 liraya satıyor. Bunun maliyetini bilen insanlar zaten lavaşın adet fiyatının 15 lira olduğunu bilir. Maliyet altında üretim yapıyor. Halkımızda bu konuda bilinçsiz olduğu için bilmeden buradan sipariş veriyor. Herhangi bir olumsuz durum olduğunda da vatandaşımız karşısında muhatap bulamıyor. Artık şu Kapaklı'da gıda sektörüne bir el atalım, denetim yapalım" ifadelerini kullandı.