Rus Turistlerin Gözdesi: Amasra

Kruvaziyer turizmde Rus turistlerin en gözde yeri Amasra oldu

Çeşm-i Cihan Amasra, Rusların ilk durağı ya da son uğradığı yer oluyor

BARTIN - Rusya'dan Türkiye'ye gerçekleşen kruvaziyer turizminde en gözde yerler arasında Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra yer alıyor. Türkiye'ye gelen Rus turistler Amasra'yı görmeden ülkelerine dönmüyor.

2022 yılında kruvaziyer turizmine kazandırılan Amasra Limanı, 33 aylık süreçte Rus turistlerin gözdesi oldu. Fatih Sultan Mehmet Han'ın Çeşm-i cihan(dünyanın gözbebeği) olarak nitelendirdiği ve muhteşem doğası, denizi, tarihi ve kültürü ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Amasra, kruvaziyer turizminde Samsun, Sinop, Trabzon gibi şehir ve büyük şehirleri geride bırakarak, İstanbul, İzmir ve Antalya gibi turizm merkezleri ile yarışıyor.

Doyamadan ayrılıyorlar

Her yıl bölgeye gelen turist sayısı daha da artan ilçeye gelen Rus turistler, doyamadıkları bölgeye tekrar tekrar bölgeye gelerek, doğanın yanı sıra sessizliğin ve huzurun keyfini sürüyor. İlk kez ilçeyi gören Rus turistler ise hayran kalarak, tekrar bölgeye geleceklerini söyleyerek şehirden ayrılıyor. Rus turistler, Amasra'nın doğasını, denizini, sessizliğini ve insanlarını çok sevdiklerini belirtirken esnaflar ise en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıkları Rus turistlerin bölge insanını, Amasralıların da Rus turistleri çok sevdiğini ifade etti.

"Ruslar için Amasra ya ilk durak ya da son uğrak noktası oldu"

Rus turistlerin ilçeyi çok beğendiğini vurgulayan Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır da, şehrin Ruslar için ya ilk durak ya da son uğrak noktası haline geldiğini ifade etti. Başkan Çakır, "Bizim için astoria grande yolcuları ile birlikte olmak mutluluk. Yolcu sayıları karşılaştırmalarında Türkiye'de 4., Karadeniz'de birinci limanız, Akdeniz ve Ege'ye giden seferlerde ilk durak, yada dönüşte son uğrak noktası biz oluyoruz. Karadeniz sahilinde, en çok tercih edilen liman olmakta gurur verici" diye konuştu.

Seferler 2022 yılı Ağustos ayında başladı

Astoria Grande gemisinin Türkiye'ye düzenlediği seferlerin rotasına, yaklaşık 3 yıl önce alternatif gezi yeri olarak eklenen Amasra'ya 2022 yılının Ağustos ve Aralık ayları arasında toplam 9 sefer yapılırken, seferlerde ise toplam 5 bin 183 yolcu, 3 bin 840 mürettebat olmak üzere toplam 9 bin 23 kişi bölgeye getirildi.

Bir yıl sonra seferler 3 katı arttı

İlk kez Amasra'yı tanımaya başlayan Rus turistler, bölgeyi ve güzelliklerini sevmeye başladı. Geminin yapılan anketlerde de, en beğenilen duraklar arasında girmeye başlayan Amasra Limanı, bir yıl sonraki seferlerin de rotasına eklendi. 2023 yılında 24 kez Amasra'ya gelen gemi, 16 bin 974 yolcu, 10 bin 274 mürettebat olmak üzere toplam 27 bin 248 turistin ilçeyi görmesini sağladı.

2024'te rekorlar üst üste geldi

Doğası, denizi, tarihi ve kültürünün yanı sıra sessizliği ve insanlarının cana yakınlığı ile Rus turistlerin en çok sevdiği yer olmaya başlayan Amasra, kruvaziyer turizminde rekorlar kırdı. 2024 yılında geminin sefer sayısı 26'ya çıkarken yolcu sayısı 25 bin 115'e, mürettebat sayısı ise 11 bin 367'ye çıktı. Geminin ilçeye getirdiği toplam kişi sayısı ise 36 bin 482 kişi oldu.

Hava muhalefetine rağmen 8 sefer yapıldı

Hava muhalefetine rağmen kış döneminde de seferlerini sürdüren gemi 2025 yılında Ocak-Nisan ayları arasında 8 sefer gerçekleştirdi. Yaklaşık 850 ortalama yolcu sayısı ile seferlerini gerçekleştiren gemi ile 8 seferde ilçeye gelen sayısı, 6 bin 841 yolcu, 3 bin 488 mürettebat olmak üzere bölgeye gelen sayısı 110 bin 329 kişi oldu.

Doğanın ve denizin tadını çıkardılar

Türkiye'de havaların yeni yeni ısınmaya başladığı Nisan ayındaki son seferini bugün gerçekleştiren Astoria Grande gemisi son seferde ise 944 yolcu, 443 mürettebat olmak üzere toplam bin 387 turisti ilçeye getirdi.

Gelen turistlerden bazıları aileleri ile bazıları ise kafileler halinde Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri gezdi. Bol bol fotoğraf çekilen turistler, ilçede güneşin ve doğanın keyfini çıkardı.

Bazı turistler de, Unesco Dünya Mirası Lİstesi'nde bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesini de gezdi.