Rusya, Ukrayna'da Harry Potter Kalesi'ne saldırdı: 5 ölü, 32 yaralı - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'da Harry Potter Kalesi'ne saldırdı: 5 ölü, 32 yaralı

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Rusya'nın Ukrayna'da Harry Potter Kalesi olarak bilinen yapıya düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü, 32 kişi yaralandı. Odessa'da gerçekleşen saldırıda binanın çatısında çıkan yangına müdahale için 15 acil servis ekibi sevk edildi.

30.04.2024 11:56  Güncelleme: 12:12
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Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdüren Rusya, Odessa'yı hedef aldı. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın dün Odessa kıyısındaki "Harry Potter Kalesi" olarak bilinen 4 katlı hukuk akademisine düzenlediği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 8'inin durumu ağır 32 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

YANGINA 45 KİŞİLİK EKİP MÜDAHALE ETTİ

Yaralanan 23 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü kaydedilen açıklamada, binanın çatısında çıkan yangına müdahale için 45 kişilik 15 acil servis ekibinin sevk edildiği kaydedildi.

Rusya, Harry Potter Kalesi'ni balistik füzeyle vurdu! 5 kişi öldü, 32 kişi yaralandı

"CANAVARLAR, BARBARLAR"

Odesa Belediye Başkanı Gennadiy Trukhanov yaptığı açıklamada, "Canavarlar. Barbarlar. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. İnsanlar deniz kenarında yürüyüşe çıkıyor ve onları ateş edip öldürüyorlar" dedi.

Rusya, Harry Potter Kalesi'ni balistik füzeyle vurdu! 5 kişi öldü, 32 kişi yaralandı

BALİSTİK FÜZE KULLANDILAR

Ukrayna donanması sözcüsü Dmytro Pletenchuk da saldırının İskender-M balistik füzesi ile gerçekleştirildiğini söyledi.

Rusya, Harry Potter Kalesi'ni balistik füzeyle vurdu! 5 kişi öldü, 32 kişi yaralandı
Rusya, Harry Potter Kalesi'ni balistik füzeyle vurdu! 5 kişi öldü, 32 kişi yaralandı
Rusya, Ukrayna\'da Harry Potter Kalesi\'ne saldırdı: 5 ölü, 32 yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rusya, Ukrayna'da Harry Potter Kalesi'ne saldırdı: 5 ölü, 32 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna'da Harry Potter Kalesi'ne saldırdı: 5 ölü, 32 yaralı - Son Dakika
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