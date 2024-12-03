Bahçeli "Külliyen yalan" dedi, Ankara'da 20 bin sahte ABD doları ele geçirildi - Son Dakika
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Bahçeli "Külliyen yalan" dedi, Ankara'da 20 bin sahte ABD doları ele geçirildi

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Yurt dışında basılan sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiası Türkiye gündemini uzun süredir meşgul ederken Emniyet bugün dikkat çeken bir operasyona imza attı. Sahte 50 ve 100 dolarları piyasaya sürdüğü ve komisyon karşılığında para ile sattığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alınırken operasyonda 20 bin sahte ABD doları ele geçirildi. Operasyonun MHP lideri Bahçeli'nin sahte dolar iddiaları için "Külliyen yalandır" dediği dakikalarda gerçekleşmesi dikkat çekti.

03.12.2024 11:30
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Yurt dışında basılan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasaya sürüldüğü iddiası piyasalarda ciddi bir karışıklığa neden olurken Emniyet, Ankara'da dikkat çeken bir operasyona imza attı. Piyasaya sahte dolar sürdüğü belirlenen 4 şüpheli gözaltına alınırken operasyonda 20 bin sahte ABD doları ele geçirildi.

KOMİSYON KARŞILIĞINDA PARA İLE SATMIŞ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Y.C. isimli şüpheli ile birlikte sahte 50 ve 100 dolarları piyasaya sürdüğü ve komisyon karşılığında para ile sattığı tespit edilen 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

UYUŞTURUCU DA ELE GEÇİRİLDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli yakalandı. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada; toplam 20 bin sahte dolar ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA VAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da operasyona ilişkin açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada şu ifadeler kullandı; "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sahtecilik ve dolandırıcılık Suçları Soruşturma bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Y.C isimli şüpheli ile birlikte hareket eden şüpheli şahısların sahte 50 ve 100 nominal değerli ABD Dolarını dolaşıma soktukları ve komisyon karşılığında talep edenlere sattıkları tespit edilmiş 3.12.2024 günü 5 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş 4 şüpheli yakalanmış bir şüphelinin yakalanma çalışması devam etmekte olup şüpheliler üzerinde toplam 20.000 sahte ABD Doları ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BAHÇELİ: İDDİALAR KÜLLİYEN YALANDIR

Öte yandan operasyonun partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Bu Türkiye'ye karşı bir operasyondur. Külliyen yalan ve saptırmadır. Telaşa lüzum yok, vatandaşlarımız sakin olmalı" dediği dakikalarda gerçekleşmesi dikkatlerden kaçmadı.

Bahçeli "Külliyen yalan" dedi, Ankara\'da 20 bin sahte ABD doları ele geçirildi
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bahçeli 'Külliyen yalan' dedi, Ankara'da 20 bin sahte ABD doları ele geçirildi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Yunuss Bayern:
    Vatan haini birde yobaz yalan soylermiş 6 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Canın chenneme seninde erdoanın da 5 0 Yanıtla
  • Mustafa Çakır:
    Bu şaklabanı kaideye mi alıyorsunuz? 4 0 Yanıtla
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