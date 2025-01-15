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Sahte Pasaport Şebekesine Büyük Operasyon

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MİT ve emniyetin ortak operasyonunda sahte pasaport şebekesi çökertildi, 9 kişi gözaltında.

15.01.2025 13:18
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MİT ve emniyetten sahte pasaport şebekesine ortak operasyon: 9 gözaltı

İSTANBUL - Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ekiplerince düzenlenen ortak operasyon sonucu sahte pasaport şebekesi çökertildi. Şahısların sahte pasaportları 2 bin euro karşılığında yurt dışına kargo aracılığıyla gönderdikleri öğrenildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri, Türkiye'ye de kaçak olarak bulunan ve yurtdışına illegal yollarla çıkmış veya firari konumda bulunan şahısların bulundukları ülkede kullanmaları için, hediyelik eşya kutusu ve tablolar içerisine gizlenmiş vaziyette kargo yoluyla yurt dışına her neviden sahte belge gönderimi yapıldığı tespit etti.

02.01.2025 - 06.01.2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda İstanbul İlçesi Esenyurt'ta bulunana iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kargolanmak üzere bekletilen hediyelik eşya kutusu içinde zulalanmış vaziyette sahte kimlik kartı, vize etiketi, sürücü belgesi, pasaport ele geçirildi. Ayrıca, sahte belgelerin gönderimini yaptığı tespit edilen 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Sahte belgelerin yapıldığı yerlere eş zamanlı operasyon

Devam eden çalışmalar neticesinde ele geçirilen sahte belgelerin üretiminin yapıldığı Beyoğlu, Fatih ve Bakırköy ilçelerinde bulunan adreslere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 4 şüpheli şahıs yakalanırken, bin 150 adet pasaport, kimlik kartı, vize etiketi, sürücü belgesi, lazer kazıma ve markalama makinaları, laminasyon makinaları, kart basım makinaları, mor ışık cihazları, yazıcılar, bilgisayarlar, NFC cihazları, kart okuma cihazları, tarayıcılar, pasaport ve kimlik yapımında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

Emniyette işlemleri biten 9 şahıs adliyeye sevk edildi. 8 Şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı. Şahısların sahte pasaportları 2 bin Euro karşılığında yurt dışına kargo aracılığıyla gönderdikleri öğrenildi.

Sahte Pasaport Şebekesine Büyük Operasyon
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sahte Pasaport Şebekesine Büyük Operasyon - Son Dakika

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